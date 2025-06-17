Bursa Teknik Üniversitesi, fındık küspesi proteinleriyle gıda endüstrisinde hayvansal ürünlere alternatif sunan yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. TÜBİTAK destekli proje, çevresel ve ekonomik kazanımlar sağlamayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), gıda endüstrisinde bitkisel kaynak kullanımını artıracak öncü bir projeye imza attı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Mahmut Ekrem Parlak’ın yürütücülüğünü, Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’nun danışmanlığını üstlendiği “Fındık Küspesi Protein Fraksiyonlarının Hava-Su ve Yağ-Su Arayüzey Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Programı kapsamında destek kazandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yapılan proje, hayvansal proteinlere alternatif olarak fındık küspesi proteinlerini kullanarak gıda üretiminde köpürme, jelleştirme ve emülsiyon gibi işlevleri yerine getirmeyi amaçlıyor.

SERA GAZINI AZALTMAK İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜM

Proje yürütücüsü Mahmut Ekrem Parlak, hayvansal proteinlerin gıda endüstrisinde yaygın kullanımının sera gazı salınımını artırarak küresel ısınmaya yol açtığını belirtti. “Bitkisel proteinlerin kullanımı artık bir zorunluluk. Fındık küspesinden elde edilen proteinlerin, hayvansal proteinlerden daha yüksek köpürme ve emülsiyon potansiyeline sahip olduğunu gösterdik. Örneğin, albümin sınıfı yumurtadan daha fazla köpürme sağlıyor, prolamin ise yağ-su bağlamada üstün performans sergiliyor,” dedi. Parlak, projenin mercimek ve fasulye gibi diğer bitkisel kaynaklara da uygulanabilir olduğunu vurguladı.

MALİYET VE ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜM

Parlak, bitkisel proteinlerin hayvansal proteinlere göre daha düşük maliyetli olduğunu ve hayvancılığın yol açtığı yüksek sera gazı salınımını azaltabileceğini ifade etti. “İnsanlık, sera gazı salınımında tarihinin en yüksek seviyesinde. Hayvancılık, endüstriden daha fazla emisyona neden oluyor. Bu proje, sürdürülebilir gıda üretimi için önemli bir adım” diye konuştu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeyi akademik, çevresel ve ekonomik açıdan büyük bir kazanım olarak nitelendirerek, “Gıda endüstrisine çevre dostu bir alternatif sunan bu çalışmayı desteklemekten gurur duyuyoruz. Proje ekibini tebrik ediyorum” dedi.