Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde ’Kahramanmaraş Depremleri Analizi ve Yapılarda Malzeme Kaynaklı Hasarlar’ başlıklı bir seminer düzenledi. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde gerçekleşen seminerin moderatörlüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sedef Kocakaplan yürüttü.

Seminerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Alper İlki, İngiltere Southampton Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehdi Kashani ve Dr. EvangeliaGeorgantzia konuşmacı olarak yer aldılar. Seminere, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Beyhan Bayhan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar ve çok sayıda oda üyesi inşaat mühendisi katıldı.

BTÜ’nün düzenlediği, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Şube Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar selamlama konuşması ile başladı. Kayalar konuşmasında “Ülkemizin ve kentimizin güncel gündemi ne olursa biz İnşaat Mühendisleri Odası’nın bundan böyle ana gündemi deprem ve afete dirençli kentler olmalıdır. Vatandaşımızın sağlıklı kentlerde yaşayabilmesi için bizlerin mesleki sorumlulukları var. Taşıdığımız bu sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirebilmemiz için meslek içi bilgi paylaşımların çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bugünkü bilgi paylaşımını gerçekleştirecek olan değerli hocalarımıza yönetimimiz ve sizler adına teşekkür ediyorum. Toplumun refah ve kalkınması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz ve etmeliyiz de. 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımız nasıl bir umuda tutunuyorlarsa, bizler de bilimin yol göstericiliğine ve vicdani muhakememize tutunacağız ve güveneceğiz.” dedi.

İMO Şube Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar’dan sonra kürsüye çıkan BTÜ Rektörü Naci Çağlar ise şunları söyledi: “Ben öncelikle Kahramanmaraş depreminde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımız nedeniyle vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam edenlere de Allah’tan acil şifalar diliyorum. Biz Üniversite olarak, sizlerin de bildiği gibi depremin hemen ardından 9 kişilik bir ekiple deprem bölgesine gittik. Bir değerlendirme raporu yayınladık. Yayınladığımız raporu hem akademik odalarımızla hem de basınımızla paylaştık. Hala da katkı vermeye devam ediyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi hem Valimiz, hem AFAD, hem diğer ihtiyaç olan tüm alanlarda destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede birçok şey yapılıyor. Bugün aramızda İngiltere Southampton Üniversitesinden iki misafirimiz var. Kendilerini Üniversitemizde, “TÜBİTAK Bilim İnsanları İletişim Programı”nda iki hafta misafir edeceğiz. Üniversitemizde hocalarımıza ve öğrencilerimize de seri seminerler yapıyorlar. Bugün de burada bize kendi tecrübelerini paylaşacaklar. Bu seminer organizasyonumuza destek veren sayın başkana İMO Şube Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar’a teşekkür ederim.”

Kahramanmaraş merkezli depremler konuşuldu

Programın devamında BTÜ Öğretim Üyesi Dr. Sedef Kocakaplan’ın moderatörlüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler konuşuldu. Seminerde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper İlki, İngiltere Southampton Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehdi Kashani ve Dr. Evangelia Georgantzia depremler üzerine sunumlarını gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin incelendiği seminerde, gelecekte inşa edilecek yapıların güvenliği konu edildi.

Rektör Çağlar’dan sonra seminerin moderatörü Sedef Kocakaplan sözü ilk konuşmacı olan Prof. Dr. Alper İlki’ye söz verdi. İlki, Kahramanmaraş depremlerinde yapıların depreme karşı gösterdiği performans hakkında paylaşımlarda bulundu. Yaşanılan depremleri çok büyük depremler olarak tanımlayan İlki, bu depremlerin Gölcük ve ya Düzce gibi daha önceki depremlere benzemediğini söyledi. Diğer depremlerden farklı olarak, 6 Şubat 2023 günü yaşanılan depremlerde her bir binanın ağırlığının iki katı kadar ağırlığa maruz kaldıklarının altını çizdi. Konuşmasına, önceki depremler ile ilgili istatistiki verileri aktararak devam eden İlki, bu verileri arasındaki farkları dinleyiciler ile paylaştı. Meydana gelen hasarını tümünü zemine bağlaamamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İlki, ancak zeminin de sorunlu olduğu belli bazı yerlerin bulunduğuna da dikkat çekti.

Birey olarak deprem yaşama ihtimalinin trafik kazası geçirme ihtimalinden çok daha fazla olduğunu kaydeden İlki, “yeni binaları daha iyi yapmalıyız” diyerek konuşmasına son verdi.

Southampton Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mohammad Mehdi Kashani ise seminerdeki sunumunda yapı donatılarında oluşan korozyona dikkat çekti. Yapılarda zamana, iklim şartlarına ve diğer nedenlerle bağlı yıpranmaların oluştuğunu aktaran Kashani, bu yıpranmaların binaların depreme karşı olması gereken dirençlerini azalttığını bildirdi.

Misafir öğretim üyesi Dr. EvangeliaGeorgantzia’da yapılardaki ağırlığın önemli olduğunu kaydetti. Bina temelindeki yükün hafif olmasının, binanın dayanımını da arttıracağı yönündeki görüşünü paylaşan Georgantzia, bunu sağlamak için alüminyum gibi hafif metallerin donatılarda daha çok yer almasının gerektiğine değindi. Bu yönde yürüttükleri çalışmalar sonucunda elde ettikleri verileri paylaşan Georgantzia, yakın zamanda alüminyumun yapı donatılarında daha çok yer alacağına söyleyerek sunumunu sona erdirdi.