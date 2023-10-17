Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2023-2024 akademik yılı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın verdiği ilk ders ile başladı. Hasan Mandal verdiği derste ‘sürdürülebilirlik’ ilkesine dikkat çekti. Tören açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar da “Sıralamasını her geçen gün yukarıya taşıyan Üniversitemizin başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

BTÜ 2023-2024 akademik yılı Mimar Sinan Yerleşkesinde düzenlenen törenle başladı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Bursa Bölge Adliye Mahkeme Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Adli Yargı Mahkeme Adalet Komisyon Başkanı Ömer Gümüş, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “BTÜ genç, dinamik ve güçlü bir üniversite olarak her gün daha da gelişiyor. Bu yıl aramıza katılarak tüm kontenjanlarımızı dolduran 2 bin 500’e yakın yeni arkadaşlarımızla birlikte toplam öğrenci sayımız 11 bin 500’e ulaştı. Tüm Türkiye genelinden öğrenci almakla birlikte Dünyanın 93 farklı ülkesinden 1500 misafir öğrencimizle farklı renk ve kültürleri de bünyemizde barındırmaktan mutluluk duyuyoruz. Akademisyenlerimizin başarı ile yürüttüğü dış kaynaklı bilimsel projelerin toplam bütçe değeri ise 70 milyon lira civarına ulaştı. Ayrıca öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları derecelerle de gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başarılarımızla gurur duyuyoruz”

BTÜ’nün sıralamasını her geçen gün daha yukarıları taşındığını vurgulayan Rektör Çağlar, “TÜBİTAK tarafından açıklanan 2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksinde ilk 50 listesine giren, en genç devlet üniversitesi olduk. Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan 2023’te kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biriyiz. Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En İyi Bilim İnsanları Listesi’ne 6 öğretim üyemiz girme başarısı gösterdi. QS ve THE gibi birçok uluslararası üniversite sıralama listelerine girmeyi başardık. 2023 yılı içerisinde yürütücü olarak üniversitemizden TÜBİTAK’a toplam 80 AR-GE proje başvurusu yapıldı, 15 projemiz desteklenmeye değer bulundu. Üniversitemizde 13 yıl boyunca toplam 117 TÜBİTAK AR-GE projesi desteklendi. Bu yıl destek alan 15 projemiz ise toplamda yüzde 13’e karşılık gelmektedir. Bu başarılarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Gelişimin önünü açan kurum: Tübitak

BTÜ’nün akademik bilgi birikimini ve yüksek teknolojili laboratuvar altyapısını Ar-Ge çalışmalarına dönüştürerek başta Bursa sanayisi olmak üzere tüm ülkeyle paylaştıklarını kaydeden Çağlar, “Yürüttüğü çalışmalar ve verdiği desteklerle TÜBİTAK, bilimsel üretimin ülkemiz geneline yayılmasını sağlayan ve teknoloji alanında gelişmemizin önünü açan öncü kurum konumundadır. Açılış Dersimiz için bugün aramızda olan ve bizleri onurlandıran TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Hocamıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“BTÜ’nün çalışmaları gururumuz”

BTÜ’nünbilim ve teknolojiye yön veren, saygın bir üniversite olma vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, “BTÜ, bugün 541 Akademik personel ve 12 bine yaklaşan öğrencisi ile ilimize ve ülkemize çok önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitemizde, bilimsel çalışma ve araştırma koşullarının iyileştirilmesi ve zengin bir sosyo-kültürel ortamın oluşturulması için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemizin, 13 yıl gibi bir sürede yaptığı başarılı çalışmalar bizim gururumuz olmaktadır” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Bursa Teknik Üniversitesi Bursa’nın ikinci devlet üniversitesi olarak 2010 yılından beri şehrimize ve ülkemize değer katmaktadır. Üniversitemiz, değerli akademik kadrosuyla öğrencilerine yüksek kalitede eğitim sunan dinamik bir kurumdur” dedi. İklim Elçisi Altaş da yaptığı konuşmayla iklim krizine dikkat çekti.

Mandal: “Sürdürülebilirlik ilkesi çok önemli”

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Acil Çözüm Gerektiren Güçlüklere Karşı Yenilikçi Bilim ve Teknoloji Yaklaşımı” başlıklı akademik yılın ilk dersini verdi. Olağanüstü durumlara dikkat çeken Hasan Mandal, “Pandemi, iklim değişikliği hammadde sıkıntısı, değer zincirlerinin sekteye uğraması; jeopolitik, ekonomik ve benzeri küresel krizler ülkeleri sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı olmaya zorluyor. Etkin bir araştırma yöntemi ile uzun vadeli, eşgüdümlü, Ar-Ge ve yenilikçi bakış açısı gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çevresel, toplumsal, teknolojik, jeopolitik ve ekonomik risklerin bağlanırlığı başlığına da dikkat çeken Mandal, “Karmaşık sistemlerde çevresel, toplumsal, teknolojik, jeopolitik, riskler birbirine bağlı. Çözüm odaklı katkılar büyük çapta çok disiplinli bir iş birliği gerçekleştirmektedir” diye konuştu.