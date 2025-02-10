Bursa Teknik Üniversitesinin projesiyle; Uludağ’ın farklı orman zonlarında yayılış gösteren arı türlerinin (Hymenoptera) çeşitliliği belirlenecek. Hymenoptera türlerinin neslini korumaya yönelik çıktıların elde edilmesinin hedeflendiği çalışmanın, Uludağ ormanlarında 3 yıl sürmesi planlanıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya’nın yürütücülüğünü yaptığı "Uludağ’ın Orman Zonlarında Hymenoptera Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi" başlıklı proje, desteklenmeye değer bulundu. Projede; Gürcistan Tarım Üniversitesinden (AgriculturalUniversity of Georgia) Prof.Dr. George Japoshvili, BTÜ Orman Fakültesinden Doç. Dr. Ayşe Gül Sarıkaya ve Araştırma Görevlisi Tutku Gencal araştırmacı olarak görev alıyor. Çalışma kapsamında Uludağ ormanlarında yayılış gösteren Hymenoptera (Zar Kanatlılar- Karıncalar, Bal Arıları, Yaprak Arıları, Yaban Arıları) türleri belirlenerek, tür çeşitliliği ortaya konulacak. Üç yıl devam edecek olan proje çalışmaları ile Uludağ ormanlarının farklı alanlarından alınacak deneme sahalarında, Hymenoptera takımına ait türlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Tuzaklar yardımıyla örnekler toplanacak

Proje süresince deneme sahalarına yerleştirilecek Malaise Tuzakları yardımıyla böcek örneklerinin toplanacağını ifade eden Prof. Dr. Sarıkaya, "Bunun yanı sıra, atrap (böcek yakalama aleti) ile süpürme örnekleme yöntemi kullanılacağız. Ayrıca, farklı renklerdeki kap tuzaklar (pantraps), deneme sahalarına tesis edilerek, bu tuzaklardan da örnekler toplanacak. Çalışma alanından toplanan örnekler, üniversitemiz Orman Fakültesi Entomolojisi Laboratuvarı’na getirilecek. Burada böcek takımları ve familyalarına göre tasnifleri yapılarak, hazırlıkları gerçekleştirilecek" dedi.

Türlerin nesilleri koruma altına alınabilecek

Uludağ’da yayılış gösteren Hymenoptera türlerinin tespiti ile Uludağ’ın farklı orman zonlarının, bu türler bakımından çeşitlilik değerlerinin tespit edileceğini vurgulayan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Sarıkaya, "Ayrıca bu alanlardaki bitki tür ve vejetasyon çeşitliliğine bağlı olarak ortaya çıkan Hymenoptera tür kompozisyonlarının benzerlik durumlarını belirleyeceğiz. Öte yandan, endemik ve nesli tehdit altında olan türlerin tespiti ile bu türlere ilişkin koruma önlemlerinin ve nesillerinin devamına yönelik tedbirlerin alınması da mümkün olabilecek" diye konuştu.