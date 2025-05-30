Bursa Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK’ın hazırladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında, 4 yılda 20 basamak birden yükselerek 27’nci sırada yer aldı.BURSA (İGFA) - 2021 yılında 35,04 olan puanını 47,60’a yükselten BTÜ, böylece Türkiye’de sıralamasını en çok artıran ikinci üniversite oldu. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Girişimciliği destekleyen güçlü ekosistemimizle, bilgiyi değere dönüştüren, yenilikçi fikirleri ticarileştiren ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına yön veren üniversite olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin 2024 yılı verileri açıklandı. Üniversitelerin; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, ekonomik ve toplumsal katkı performansının değerlendirildiği endeks, bu alandaki performanslarına göre üniversiteleri sıralayarak, üniversiteler arasında girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti artırmayı ve girişimcilik çabalarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu kapsamdaki listede, güçlü girişimcilik ekosistemi ile ön plana çıkan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2021 yılından beri ilk 50’de üniversite arasında yer alıyor. 2021 yılında 47’nci, 2022 yılında 44’ncü, 2023 yılında 31’nci sırada yer alan BTÜ, 4 yıl içinde 20 basamak birden yükselerek 2024 yılında 27’nci sıraya yerleşti. Böylelikle BTÜ bir kez daha adını, “Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri” listesine yazdırma başarısı göstermiş oldu.

SIRALAMASINI EN ÇOK ARTIRAN 2’NCİ ÜNİVERSİTE

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi verilerine göre; Bursa Teknik Üniversitesinin 2021 yılında toplam puanı 35,04 iken 2024 yılında 47,60 puana erişti. Her alanda başarı puanını belirgin bir şekilde yükselten BTÜ; “İş Birliği ve Etkileşim” alanındaki puanını 14,84’den 16,94’e, “Ekonomik ve Toplumsal Katkı” alanında 9,30’dan 14,87’ye, “Fikri Mülkiyet Havuzu” alanında 5,58’den 8,27’ye, “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği” alanındaki puanını ise 5,32’den 7,52’ye yükseltme başarısı gösterdi. Tüm kriterlerde puanını yükselten BTÜ, son 4 yılda puanını ve sıralamasını en fazla artıran üniversiteler arasında ikinci sırada yer aldı.

REKTÖR ÇAĞLAR: HEDEF İLK 20 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALMAK

Bursa Teknik Üniversitesinin, girişimcilik alanında güçlü bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, ülkemize verdiği katkı ve başarıyla yürüttüğü iş birliklerinin başarısı, açıklanan endeksle bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu başarının gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda, girişimciliği destekleyen güçlü ekosistemimizle bilgiyi değere dönüştüren, yenilikçi fikirleri ticarileştiren ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına yön veren üniversite olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 20 üniversite arasında yer almak. Bu doğrultuda biz BTÜ olarak daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.