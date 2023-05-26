Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Biyomühendislik Bölümü öğrencileri önemli bir projeye imza attı. Diyabetik Retinopati hastalığı için kontakt lens tasarlayan Biyomühendislik bölümü öğrencileri Buse Özer, Semanur Coşkun, Ali Poyraz ve Sena Aksu hayata geçirecekleri proje ile körlüğe kadar gidebilen Diyabetik Retinopati hastalığına alternatif bir tedavi seçeneği sunmayı hedefliyor.

Şeker hastalığına bağlı bir göz hastalığı olan Diyabetik Retionapati tedavi edilmediğinde körlüğe kadar yol açabiliyor. BTÜ öğrencileri tarafından geliştirilen tedavi edici kontakt lens sayesinde hastalar kullanmaları gereken ilaçları kliniğe başvurmadan lens kullanarak da tedavi olabilecek.

Geliştirdikleri yöntemle daha önce enjeksiyonla verilen ilacı biyo-bozunur ve biyo-uyumlu protein ve polimer kompleksi nanolipozomal bir formülasyon halinde lensle birlikte göze vereceklerini söyleyen BTÜ Biyomühendislik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Buse Özer, lensin gözde meydana gelen kontrolsüz damarlanmayı da önleyeceğini vurguladı. Standard lenslere benzer şekilde kullanılabilecek bir teröpatikkontakt lens tasarladıklarını sözlerine ekleyen Özer, tasarlanan lensin hastalar tarafından pratik bir şekilde kullanılabileceğinin de altını çizdi. Biyomühendislik bölümü olarak disiplinler arası çalışmalar yürüttüklerini söyleyen MDBF öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Taner, mühendislikteki analiz ve tasarım tekniklerini yaşam bilimlerine aktardıklarını ifade etti. Çalışmaları ile mühendislik ve yaşam bilimleri arasında bir bağ kurduklarını da sözlerine ekleyen Taner, AR-GE çalışmalarını yürüttükleri lens sayesinde hastaların şuan kullanılan diğer yöntemlere kıyasla daha kolay tedavi olabileceklerine de vurgu yaptı.

Ekonomik ve yerli üretim

Proje geliştirme aşamasında olan kontakt lensin yerli ve milli imkânlarla üretilebileceğini dile getiren BTÜ Biyomühendislik bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ali Poyraz hastalara verilen ilacı kontakt lens içerisine yükleyip daha pratik bir şekilde kullanılmasını sağlayacaklarını vurguladı.