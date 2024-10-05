Bursa Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Tüm mezunların katıldığı törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, yüksek lisans ve doktora tezlerinin sadece akademik dünyaya değil, pek çok alandaki paydaşa büyük katkılar sağladığını vurguladı.BURSA (İGFA) - BTÜ lisansüstünde mezuniyet heyecanı yaşandı. Tören, lisansüstü öğrenci alımının yapılmaya başlandığı 2012 yılından itibaren 1628’i yüksek lisans, 52’si doktora olmak üzere toplam 1680 mezun için düzenlendi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirilen törene; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, dekanlar, bölüm başkanları, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Çağlar, tüm mezunları tebrik ederek, “Sizler, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, araştırmacıları, uzmanları olarak, bilgiye ulaşma, problem çözme ve öğrenmeye olan tutkunuzla birer adım daha öne çıktınız. Her biriniz, bilginizle ve yeteneklerinizle sadece kendiniz için değil, toplumumuz ve ülkemiz için de büyük bir değer taşıyorsunuz” dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR: TEZ ÇALIŞMALARINIZ HER ALANDA KARŞILIK BULDU

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin sadece akademik dünyaya değil, pek çok alandaki paydaşa büyük katkılar sağladığını vurgulayan Rektör Çağlar, “BTÜ olarak doktora düzeyindeki eğitim programlarımızı, yalnızca teorik bilgiye dayalı değil, aynı zamanda sektör, sanayi ve kamu ile doğrudan temas halinde, pratik çözümler üretebilecek şekilde yapılandırdık. Üniversitemiz, tüm paydaşlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde, doktora tezlerinin ve araştırmalarının gerçek dünya sorunlarına çözüm odaklı olmasını sağladı. Tez çalışmalarınız, sadece akademik yayınlarda değil, aynı zamanda sahada, üretim hattında, şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde ve inovasyon ekosistemlerinde de karşılık buldu. Bugün elde ettiğiniz bu başarı, aslında uzun bir yolculuğun sadece başlangıcıdır” diye konuştu.

LİSANSÜSTÜNDE TOPLAM 1680 MEZUN…

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında bilgi veren Müdür Prof. Dr. Yunus Kaya ise “Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana toplam 1680 lisansüstü mezunu verdi. Bu mezunlarımızın 52’si doktora, 1628’i ise yüksek lisans mezunlarıdır. Yılda 300-350 civarında mezun veriyoruz. Bu sayının artırılması, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemlidir. Enstitümüzde mevcut kayıtlı 2 bin 595 öğrenci bulunurken, bunların 274’ü yani yaklaşık yüzde 11’i uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Toplam 93 farklı ülkeden öğrencisi olan enstitümüzün, nitelikli yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca, 247 öğrencimiz üniversite sanayi iş birliği kapsamında enstitümüzde eğitim görürken, 103 farklı firma ile iş birliği protokolü imzalandı. Enstitümüz bünyesinde 69 program yer alıyor. Tabii ki disiplinler arası olmak üzere, şehrimiz ve günümüz talepleri doğrultusunda yeni programların dâhil edilmesi, hatta bu programların uluslararası ortaklar ile hayata geçirilmesi önemli hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.

EN BAŞARILI DOKTORA TEZLERİNE ÖDÜL…

Tüm yüksek lisans mezunları adına Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan Sedanur Gezer, doktora mezunları adına ise Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Dr. Selçuk Karagöz konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından başarılı doktora tezlerinin ödülleri takdim edildi. En Başarılı Doktora Tez Ödülü Polimer Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu danışmanlığındaki Dr. Yasin Altın’a, 2021-2022 Akademik Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü Polimer Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu danışmanlığındaki Dr. Sibel Tuna’ya gitti. 2022-2023 Akademik Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erdem Uzunsoy danışmanlığındaki Dr. Mert Büyükköprü’ye ve 2023-2024 Akademik Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü ise Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Gökay Bayrak danışmanlığındaki Dr. Alper Yılmaz’a takdim edildi. Prof. Dr. Ayşebedeloğlu’na ise En Çok Doktora Mezunu Veren Öğretim Üyesi plaketi takdim edildi. Tören, mezunların kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.