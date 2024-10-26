Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ev sahipliğinde ilki düzenlenen Kariyer Fuarı BTÜKAF'24, 2 gün boyunca 4 bine yakın öğrenciyi ağırladı. Sektörlerinde öncü 20 firmanın katılım gösterdiği fuarda, binin üzerinde öğrenci staj ve iş başvurusunda bulundu. İki gün süren buluşmayı değerlendiren firma temsilcileri ve öğrenciler, fuarın büyük fırsatlar sunduğu görüşünde.BURSA (İGFA) - Üniversite ile iş dünyası arasındaki köprüleri güçlendirmek ve öğrencilere yeni kariyer fırsatları sunmak amacıyla BTÜ Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) tarafından organize edilen BTÜKAF’24 Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. 20 farklı firmanın yer aldığı BTÜKAF’24’de 2 gün boyunca öğrenciler, firma temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı yakaladı. BTÜ’de bulunan toplam 10 bin lisans öğrencisinin 4 bine yakını yani öğrencilerin yüzde 40’ı fuara katılım gösterirken, binin üzerinde öğrenci firmalarla birebir görüşerek iş ve staj başvurusu gerçekleştirdi.

REKTÖR ÇAĞLAR: FUAR GELENEKSEL HALE GETİRİLECEK

Fuarı değerlendiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin ilk fuarını başarı ile tamamlamasının gururunu paylaştı. Pek çok öğrencinin iş ve staj imkânını bu fuar sayesinde yakaladığını belirten Rektör Çağlar “Öğrenciyi merkeze alan üniversite anlayışı ile BTÜKAF’24’de sektöründe öncü firmaları öğrencilerimizle bir araya getirdik. 4 bine yakın öğrencimizin katılım gösterdiği fuarda, binin üzerinde öğrencimiz iş ve staj başvurusunda bulundu. Tüm öğrencilerimiz mülakat teknikleri, kariyer planlaması gibi seminerlerden faydalandı. Her yıl kapsamını genişleterek gerçekleştireceğimiz fuarın, tüm öğrencilerimize fayda getirmesini temenni ediyorum” dedi.

BUKAGEM Müdürü Doç. Dr. Hasan Şahin ise “BTÜKAF'24, öğrencilerimizin kariyerlerine yön veren önemli bir buluşma noktası oldu. Yoğun katılımla geçen fuarda öğrencilerimiz 2 gün boyunca, staj ve iş imkanlarının yanı sıra, kariyer planlamalarında yol gösterici etkinliklerden faydalandı. Fuarı her yıl kapsamını genişleterek düzenleyeceğimizi de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

20 FARKLI FİRMA KATILIMI…

2 gün boyunca devam eden BTÜKAF’24, başta otomotiv, havacılık, sağlık, gıda ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerden gelen; APTIV, BOSCH, Bursateknopark, BUKAGEM, Diniz ADIENT Oto Donanım, Durak Tekstil, Eyrice Dental Group, Forvia Faurecıa Otomotiv, Harput Holding, Kırpart Otomotiv, Kurukahveci Mehmet Efendi, Marmarabirlik, Orau, Şahince Otomotiv, Şişecam, Tat Gıda, Trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri, Türk Hava Yolları, Uludağ Eneri ve Yazakı Türkiye firmalarını ağırladı.

FİRMA TEMSİLCİLERİ: ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ YOĞUNDU

İki gün süren fuarı değerlendiren BOSCH İnsan Kaynakları Sorumlusu Ece Tüt, “Böyle bir fuarın ilkini düzenlemek, büyük bir özveri ve emek demek. Gerçekleştirilen tüm oturumların ve firmalarla buluşmaların öğrencilerin geleceği için çok önemi olduğunu düşünüyorum. Bir üniversitenin böyle bir fuara ev sahipliği yapması ayrıca önem arz eden bir durum” dedi. Şişecam İnsan Kaynakları Süreç Hizmetleri Yetkilisi Sertan Sever ise “Fuar gayet verimliydi, 2 gün boyunca yoğun bir katılım gözlemledik, BTÜ öğrencileri ilgiliydi. Standımıza başvuran öğrencilerimize staj ve iş olanakları hakkında bilgilendirmede bulunduk” diye konuştu.

Uludağ Enerji Eğitim ve Gelişim Ekip Lideri Melek Üstüner de “Fuardan genel olarak memnun kaldık. Genellikle ilgi odağımız elektrik elektronik mühendisliği öğrencileri oldu. 3 ve 4’ncü sınıf öğrencilerinin dışında 1 ve 2’nci sınıf öğrencileri de ilgiliydi, kendilerini bekleyen süreçleri öğrencilerle paylaştık” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER: BİREBİR GÖRÜŞMELERLE İŞ VE STAJ İMKÂNI YAKALADIK

Fuarın verdiği katkıyı aktaran Biyomühendislik 2’nci sınıf öğrencisi Elif Yağmurludağ, “Fuar, kariyerime yön çizmem açısından büyük fayda sağladı. Firmalarla birebir görüşmemiz sayesinde şimdiden staj programlarını detaylı bir şekilde öğrendim” dedi. Gıda Mühendisliği Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi İlknur Aslan, “Öğrenim gördüğüm alanda 3 firma bulunuyordu. Ancak ilerleyen dönemlerde farklı bir arayışım olur ihtimaliyle, alan dışı firmalarla da görüşme fırsatı buldum. Önümüzdeki yıl son sınıfa geçeceğim ve İMEP’e dâhil olacağım, bunun için staj başvuruları adına da ilk adımlarımı attım” ifadelerinde bulundu. Uluslararası İlişkiler 4’ncü sınıf öğrencisi Gülcan Dağ, “Firmalarla görüşmelerimizde bizleri ihtiyaç olan departmanlar hakkında bilgilendirdiler. Mülakatlar hakkında bilgi verdiler. Son sınıf öğrencisi olduğum için şimdiden buradaki pek çok firmaya iş başvurusunda bulunabildim” diye konuştu.