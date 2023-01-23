Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusundaki projeleri tüm hızıyla sürüyor. Oda’nın Ticaret Bakanlığı destekleriyle “işlenmiş” ve “dondurulmuş” olmak üzere gıda sektöründe hayata geçirdiği 2 farklı UR-GE projesi çerçevesinde yaklaşık 70 kişilik heyet, Las Vegas’ta düzenlenen Winter 2023 Fancy Food Show fuarına katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusundaki projeleri tüm hızıyla sürüyor. Oda’nın Ticaret Bakanlığı destekleriyle “işlenmiş” ve “dondurulmuş” olmak üzere gıda sektöründe hayata geçirdiği 2 farklı UR-GE projesi çerçevesinde yaklaşık 70 kişilik heyet, Las Vegas’ta düzenlenen Winter 2023 Fancy Food Show fuarına katıldı.

Bursa’nın gıda sektör temsilcileri, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan ABD’de gerçekleştirilen fuarda, yeni ticaret bağlantılarının yollarını ararken, ülkede tüketim alışkanlıklarını ve sektördeki dönüşümü yakından inceleme fırsatı buldu. Dünyanın dört bir yanında bulunan tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren fuara, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç ve Hakan Batmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan’ın yanı sıra gıda sektörüne dönük olarak “dondurulmuş” ve “işlenmiş” gıdacıların oluşturduğu iki farklı UR-GE projesinin üyeleri katıldı.

“Firmalarımız önemli kazanımlar elde ediyor”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, fuarın dünyadaki en önemli sektör buluşmalarından biri olduğunu söyledi. Batmaz, “Fancy Food Show, ülkelerin tüketim alışkanlıkları ve özellikle ABD gibi dev bir pazarda piyasa koşullarının gıda sektöründe nasıl şekillendiğini yakından incelememiz açısından oldukça önemli bir organizasyon. Üyelerimizin fuarın sunduğu fırsatlar ve pazar koşulları konusunda önemli kazanımlar edindiğine inanıyorum. BTSO olarak UR-GE projeleriyle başta gıda olmak üzere stratejik nitelikteki tüm sektörleri küresel pazarlarla buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Tüketici alışkanlıkları pazarın koşullarını belirliyor”

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, fuarların hedef alınan ülkelerin tüketici alışkanlıklarının iyi tespit edilmesi, ihtiyaç analizlerinin yapılarak üretim alanlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. ABD’nin dünyada özellikle perakende tarafında en etkin pazarlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Bayizit, “Bu pazarın da kendine has dinamikleri var. Nasıl ki Türkiye’de tüketicinin talep ettiği ambalajlar, etiketler ve sunum şekilleri farklıysa ABD’de farklı bir sistem var. Ürünlerin etiketinden üzerindeki logolarına kadar içeriği çok farklı bir ürün yelpazesi var bu fuarda.” dedi. Fuara Bursa’dan yaklaşık 70 kişilik bir heyetle katıldıklarını söyleyen Murat Bayizit, şöyle devam etti, “BTSO olarak organize ettiğimiz bu etkinlik sektörün ihracatını artırmak için yaptığımız çalışmalardan sadece biri. Sektör adına küresel pazarda önümüze çıkarılan tarife dışı engeller ve geçici olduğunu düşündüğüm kur kaynaklı sorunlar firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Ancak biz sektör adına yaptığımız çalışmaları bir maraton olarak görüyoruz. Daha fazla ihracat hedefi ve sektörde entelektüel bir birikim oluşturmamız adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Üretim yeteneğimiz yüksek”

BTSO Meclis Üyesi Burhan Sayılgan da fuara işlenmiş ve dondurulmuş alanlarda faaliyet gösteren iki UR-GE projesi çerçevesinde katıldıklarını söyledi. Fuarın sektör temsilcileri tarafından büyük bir merakla beklendiğini dile getiren Burhan Sayılgan, “Özellikle atıştırmalık ürünlerin ön planda olduğu bir fuar düzenleniyor. Rekabet içinde olduğumuz ülkeler markalaşmış ürünleriyle burada. Bizim de Türkiye’de yaptığımız ürünlerin yüzde 80’inden fazlası markalaşmış düzeyde. Önümüzdeki yıllarda bu tür fuarlara milli katılım düzeyinde organizasyon yapılması durumunda firmalarımızın etkinliği daha da artmış olacak. UR-GE üyelerimiz bu ürünlerin çok daha iyisini yapabilecek durumda” diye konuştu.

“Olumlu gelişmeler var”

BTSO UR-GE Üyesi ve aynı zamanda Gıda Mühendisleri Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, fuarda firmaları adına çok başarılı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Gıda sektöründe sos üretimi yapan 15’e yakın firmayla temasa geçtiklerini ve yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Durmuş, “Yeni iş bağlantıları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgesel ve kaliteli bir fuar organizasyonuna katıldık. Böylesine önemli bir fuarda yer almamıza imkan sağlayan BTSO’ya ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BTSO UR-GE Üyesi Yüksel Aktaş, fuarların firmaların gelişimi açısından oldukça etkin platformlar olduğunu söyledi. Sektörde düzenlenen tüm fuarlara katılmak için çalışmalarını sürdüklerini belirten Aktaş, “Ülkemizin ihracat yolculuğunda bizler de gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen bu fuarda sektörümüzde küresel ölçekte yaşanan değişimi yakından inceledim. Edindiğimiz bilgiler ışığında uluslararası pazarlarda çok daha etkili bir konumda olacağız” dedi.