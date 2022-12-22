Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi çerçevesinde, Bursa Kuaförler Birliği (BKB) ve Kuaförler Derneği (BKD) destekleriyle kuaför ve güzellik salonları sektörünün nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanması hedefiyle düzenlenen uygulamalı eğitim serisi tamamlandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi çerçevesinde, Bursa Kuaförler Birliği (BKB) ve Kuaförler Derneği (BKD) destekleriyle kuaför ve güzellik salonları sektörünün nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanması hedefiyle düzenlenen uygulamalı eğitim serisi tamamlandı.

Bursa’da mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi hedefiyle önemli çalışmalara imza atan BTSO, “Kuaför ve Güzellik Salonları Sektörünün Nitelikli İstihdama Erişimine Yönelik Uygulamalı Eğitim Serisi” düzenledi. Bursa’daki 5 ayrı mesleki ve teknik anadolu lisesinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde saç kesim tekniklerinden renklendirmeye kadar kuaförlük mesleğinin incelikleri usta isimler tarafından uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı. Eğitimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Meclis Üyesi Erhan Ceren, meslek liselerindeki gençlerin potansiyeline destek olarak, sektörün en önemli ihtiyacı olan nitelikli personel sorununa çözüm oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bursa’da meslek liseleri ve işletmeler arasında bir köprü oluşturmak istediklerini belirten Erhan Ceren, BTSO Akademi projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimin, sektör profesyonelleri ile öğrencileri bir araya getirmesi açısından oldukça değerli olduğunu söyledi. Eğitimin düzenlenmesine öncülük eden BTSO, BKB ve BKD’ye katkılarından dolayı teşekkür eden Erhan Ceren, “Meslek liseleri sektörümüz için çok önemli. Burada yetişen genç arkadaşlarımız, sektörün ihtiyacını karşılamak üzere istihdam ediliyor. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz bu eğitim projesi ile geleceğin kuaförlerinin eğitimini desteklerken aynı zamanda mesleğimizin geleceğine yönelik de önemli bir adım atmış olduk. Gençlerle bir araya gelerek tecrübelerimizi paylaştık. Değerli Başkanımız İbrahim Burkay ve BTSO Yönetimi eğitim programlarımıza tam destek verdi. Gençlerimizin katılımı da üst düzey oldu. Hepsinin gözlerinde o ışığı görebiliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

Bursa Kuaförler Birliği Başkanı Elif Ceren, 5 farklı okuldan gelen öğrenciler ile birlikte oldukça keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Gençlere fikirleriyle dokunma imkanı elde ettikleri için heyecanlı olduklarını belirten Elif Ceren, “BKB olarak hedefimiz kendi tecrübelerimizi gençlerle paylaşabilmek. Keyifli bir organizasyon oldu. Talebin bu kadar fazla olması bizi çok memnun etti” dedi.

BKB Eğitim Başkanı İlker Hüseyin Tan, gerçekleştirilen etkinlikte hedeflerinin öğrencilere ulaşabilmek ve sektörün içinden gelenlerin tecrübelerini aktarmak olduğunu söyledi. Bu gelişimi nasıl sağladıklarını karşılıklı anlatma fırsatı bulmuş olmalarının çok kıymetli olduğunu söyleyen Tan, “BTSO Akademi çerçevesinde BKB ve derneğimizin işbirliğinde gerçekleşen bu etkinlik çok başarılı geçti. Katılımcı sayısı bizi memnun etti. Gençlerin ilgisi çok yüksekti. Gelecek eğitimlerde de böyle olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BKB ve Kuaförler Derneği Bursa İl Temsilcisi Levent Akan, BTSO öncülüğünde; BKB ve KD işbirliğiyle öğrencilere kuaförlük sektörünü anlattıklarını ifade ederek, projenin birinci ayağını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bursa Kuaförler Birliği Üyesi Kadder Akçay ise organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

3 hafta boyunca devam eden toplantılarda renklendirme, kesim, makyaj ve masterclass eğitimleri öğrencilere uygulamalı olarak verildi. Düzenlenen eğitimlere mesleki ve teknik anadolu liselerinin güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler büyük ilgi gösterdi.