Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2018-2022 çalışma döneminin son ‘Müşterek Komiteler’ ve ‘Meclis’ toplantılarını gerçekleştirdi. Meclis ve komite üyelerinin yüksek bir performansla çalışarak kent ekonomisine büyük değer kattığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir Bursa hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz.” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2018-2022 çalışma döneminin son ‘Müşterek Komiteler’ ve ‘Meclis’ toplantılarını gerçekleştirdi. Meclis ve komite üyelerinin yüksek bir performansla çalışarak kent ekonomisine büyük değer kattığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir Bursa hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz.” dedi.

BTSO Eylül Ayı Meclis ve Müşterek Komiteler Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, son 4 yılı zorlu koşullar, büyük mücadeleler ve fedakârlıklarla tamamladıklarını söyledi. Bursa’nın sadece iyi günde değil, kötü günde de kenetlenme ve birlikte hareket etme kabiliyeti gelişmiş bir şehir olduğunu vurgulayan İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyası temsilcileri olarak bizler de en zor günlerimizde birbirimize moral ve güç verdik. Odamız çatısı altında gecemizi gündüzümüze katarak yaptığımız çalışmalarla her bir üyemizin sesi olduk. Bu ortak akıl ve birlikte hareket etme olgusuyla kurumlarımızı harekete geçirdik. İşletmelerimize nefes aldıran pek çok düzenlemenin hayata geçirilmesini sağladık.” diye konuştu.

“Meclisimiz ve komitelerimiz üstün bir performans sergiledi”

Başkan Burkay, gerek meslek komitelerinin gerekse de Oda meclisinin üstün bir performans sergilediğinin altını çizdi. 53 aylık süreçte 63 meslek komitenin 3 bin 339 komite toplantısı gerçekleştirdiğini ifade eden Burkay, “Yönetim Kurulu olarak sektörlerimizden gelen her sorunun takipçisi olduk. Üyelerimizin taleplerini en etkin şekilde paylaşmak amacıyla yoğun mesai harcadık. Tüm bunların sonucunda da başta finansmana erişimden vergi indirimlerine, kira yardımlarından gelir kaybı desteklerine kadar üretimi, istihdamı ve ihracatı koruyan ve geliştiren pek çok düzenleme bu hassasiyetle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların neticesinde ortaya çıktı.” açıklamalarında bulundu.

“TEKNOSAB istihdam ve ihracata güç katacak”

Başkan Burkay, iş dünyasının destekleriyle sadece günün değişen koşullarıyla gelişen sorunlara çözüm üretmekle kalmadıklarını, kentte hâkim kılınan ortak akılla Bursa’nın ve ülkenin geleceğine ışık tutan tarihi projeleri de hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bursa OSB’den yaklaşık 60 yıl sonra ilk planlı sanayi bölgesi TEKNOSAB’ı BTSO liderliğinde hayata geçirmeyi başardıklarını kaydeden Burkay, “İlk dönemimizde kuruluş prosedürlerini tamamladığımız TEKNOSAB, modern altyapısı, ulaşım bağlantıları ve faaliyete geçen fabrikalarıyla şükürler olsun ki artık Bursa’mızın üretim, istihdam ve ihracat gücüne de omuz veriyor.” dedi.

Bursa’ya değer katan makro projeler

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Oda olarak ‘Ortak Akılla Geleceğin Kenti’ vizyonuyla Bursa ekonomisini çok daha güçlü bir konuma yükseltmek için bu çalışma dönemini de oldukça verimli geçirdiklerini belirterek, “Bu dönemde uzay temalı ilk interaktif merkezimiz GUHEM’i, İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’mizi hizmete açtık. Sanayicimizin ihtiyaçları doğrultusunda her yıl güncellediğimiz meslek edindirme ve uzmanlık programlarıyla faaliyetlerini sürdüren BUTGEM’den mesleki standartları geliştirmek üzere 54 farklı şehirde hizmet veren MESYEB’e, milli katılım düzenleme ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olan HOMETEX’i organize etme becerisine kavuşan Küresel Fuar Acentesi Projesi’nden UR-GE, kümelenme ve Dış Ticaret Merkezi’mize kadar, üretimi, ticareti, istihdamı ve ihracatı destekleyen tüm projelerimize sürdürülebilirlik kazandırdık. Bursa iş dünyası olarak sosyal yardımlarda hep ön saflarda yer tuttuk. ‘Ben’ yerine ‘biz’ olma ilkesiyle Bursa’mızın gücüne güç katan tüm destekler için her birinize kentim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“Daha güçlü bir Bursa için stratejilerimiz hazır”

Başkan Burkay, BTSO’nun meclis ve komite üyelerinin destekleriyle son 9 yılda kent ve ülke ekonomisinin tarihine geçen 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdiğini söyledi. İş dünyasının önünde ölçek ekonomisinin önem kazandığı, tedarik zincirlerinin çeşitlendiği, otomasyonun hızlandığı, e-ticaretin yaygınlaştığı, üretim operasyonlarının yeniden tasarlandığı ve enerjide verimliliğin hız kazandığı yeni bir dönem olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, “Üretim yapımızda teknolojik dönüşüm ve verimlilik ekseninde hareket etmemiz tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline geldi. Yeni ekonomide tabiri caizse oyunun kuralları değil kendisi değişti. Bu nedenle yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak küresel rekabette bizi öne taşıyacak yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Bizler, Bursa’mızın güçlü geleceği için kurgumuzu ve stratejilerimizi belirledik. Kentimizin akıllı şehircilik planlarına uygun olarak yeni yatırım sahalarına kavuştuğu, enerji maliyetlerini düşürürken her firmanın kazançlı çıktığı, lojistik maliyetlerimizin düşürüldüğü, organize ticaret, organize konut ve serbest ticaret bölgeleri, e-ticaret ve yeni fuar alanlarımızla bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir Bursa hedefliyoruz. Kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz.” dedi.

“Birlik ve beraberlik anlayışıyla hizmet bayrağını ileriye taşıdık”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Oda Hizmet Binası’nda yapılacak ‘Meslek Komiteleri’ ve ‘Meclis Üye’ seçimlerinin ardından 7 Ekim Cuma günü de BTSO Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri ve Meslek Komitesi Başkanları ve Yardımcıları seçimlerinin yapılacağını söyledi. Seçimlerin BTSO ve Bursa için hayırlı olmasını temenni eden Meclis Başkanı Uğur, “2018-2022 dönemini kapsayan çalışma dönemimizde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev alma sorumluluğunu layıkıyla taşıma gayreti içinde olduk. Yaşadığımız tüm zorluklara ve belirsizliklere rağmen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında istişare ve işbirliği kültürüyle hareket ederek iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Yakaladığımız sinerji, sergilediğimiz birlik ve beraberlikle BTSO’da hizmet bayrağını çok daha ileri taşıdık. Odamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da Bursa ve ülkemize katkılarını artırarak sürdürecektir. Birlik ve dayanışmamıza verdiğiniz destekler ve kent ekonomisine kattığınız değer için tüm meclis üyelerimize ve meslek komitelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

BTSO Müşterek Komiteler ve Meclis toplantılarının ardından 2018-2022 çalışma döneminde görev alan tüm meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.