Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yılın ilk meclis toplantısını TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin üretim merkezi olan Bursa’nın yüksek teknolojili sektörlerin de üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunları dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yeni bir kredi paketi üzerinde çalıştığını müjdeledi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın da iştirak ettiği toplantıya, Bursa’daki oda ve borsa başkanları da katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasına kattığı değer ve sektörlerin sorunlarına çözüm üretmek adına gösterdiği liderlik için TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

İbrahim Burkay, BTSO’nun 136 yıllık tarihi boyunca Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, odalar ve borsaların Türkiye’nin dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olmasındaki rolüne dikkat çekti.

“DÜNYADAKİ PARADİGMA DEĞİŞİMİNİ İYİ OKUMALIYIZ”

İbrahim Burkay, dünyada büyük bir paradigma değişimi yaşandığını belirterek, pandemi sonrası dönemde tedarik zincirlerinin değiştiğini, dijitalleşme ve yapay zekanın öne çıktığını ifade etti.

“Son günlerde yaşananlar, ekonomideki savaşın en önemli göstergesi. ABD ve Çin, yapay zeka ve dijitalleşme alanında ciddi hamleler yapıyor. Bu konjonktürü iyi okuyamazsak, önümüzdeki 50 yılı kaybetmemiz kaçınılmaz olacak.” ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, başkalarının kurduğu oyun planında iyi bir oyuncu olmanın Türkiye’yi bugünlere getirdiğini ancak daha ileri gitmek için kendi oyununu şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Burkay, “Yeni alanlarda kendi oyunumuzu kurmalıyız. Odalar ve borsalar olarak bu değişimi iyi okuyarak ortaya koyacağımız vizyon ve projeler, iş dünyasını geleceğe hazırlayacaktır.” dedi.

“ŞİRKETLERİMİZİ YENİ EKONOMİYE HAZIRLIYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın tekstil, otomotiv yan sanayi, kimya ve makine gibi sektörlerde önemli bir merkez olduğunu ancak geleceği şekillendirecek olan uzay, havacılık, savunma sanayi, bilişim ve yazılım gibi alanlara da odaklanılması gerektiğini söyledi.

BTSO’nun son 13 yılda hayata geçirdiği projelerin bu dönüşümü desteklediğini dile getiren İbrahim Burkay, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa Business School ve Lojistik Teknopark gibi projelerin önemine dikkat çekti. Lojistik Teknopark projesinin de Güney Marmara’nın en büyük projesi olduğunu ve 210 milyon dolarlık bir yatırımı kapsadığını belirten İbrahim Burkay, "Proje tamamlandığında, değersel olarak Türkiye’nin en büyük fonu haline gelecek. Tüm bu projelerle şirketlerimizi yeni ekonomi paradigmasına hazırlıyoruz.” diye konuştu. İbrahim Burkay, ölçek ekonomisine geçişin önemine değinerek, "Yurt dışına çıktığınızda karşınızda şirketler değil, ülkeler çıkıyor. Çin, Avrupa’da lojistik merkezler kuruyor ve bunu firmalarının hizmetine sunuyor. Biz de benzer adımlar atmalıyız.” dedi.

“ÜRETİMİ VE İHRACATI DESTEKLEYEN REFORMLARI HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

Ekonomide kan kaybının durduğunu ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte finansmana erişimin kolaylaşmasını ve maliyetlerin düşmesini beklediklerini söyledi. "Enflasyonla döviz arasındaki makas son 2 yıldır tersine çalışıyor. Üretimi ve ihracatı destekleyen yapısal reformları hızla hayata geçirmeliyiz. Sadece para politikalarıyla bu süreci yürütemeyiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada son 13 yıldır büyük bir kaosun bulunduğuna işaret eden İbrahim Burkay, "Dünyadaki kalkınmış ekonomiler, gayri safi milli hasılasının yüzde 50’sinden fazlasını komşularıyla yapıyor. Biz ise komşularımızla doğru düzgün ticaret yapamaz duruma geldik. ABD’deki yönetim değişimiyle birlikte bu kaos ortamının son bulmasını ve Türkiye’nin liderliğinde yeni bir kalkınma döneminin başlamasını umuyoruz." dedi.

“BTSO PROJE FABRİKASI HALİNE GELDİ”

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Bursa gibi ülkemizin üretim, ihracat ve inovasyon merkezi olan bir şehirde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın meclis toplantısında bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu vesileyle davetleri için İbrahim Burkay Başkanımıza ve Ali Uğur Başkanımıza teşekkür ediyorum. İbrahim kardeşim, TOBB yönetiminde değerli bir yol arkadaşımdır. Ankara’da sizleri en iyi şekilde temsil ederek, Bursa’nın sorunlarını ve projelerini gündeme taşıyor.” dedi.

“BTSO TÜRKİYE’YE DEĞER KATIYOR”

BTSO’nun yalnızca şehre değil, Türkiye’ye de değer katan projelere imza attığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız adeta bir ‘proje fabrikası’ haline gelmiş durumda. BTSO’nun hayata geçirdiği Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi – GUHEM, Türkiye’de bir ilki başararak çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açtı.

Bursa Teknoloji OSB (TEKNOSAB) ve Model Fabrika, yüksek teknolojili üretimi destekleyerek Bursa’yı bir teknoloji üssüne dönüştürüyor. BUTGEM ve Bursa Business School ise ekonomimizin dönüşümüne ve sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına büyük katkılar sağlıyor. Girişim sermayesi ile Türkiye’nin en büyük fonu kuruluyor. Odamızın, Bursa’ya kazandırdığı vizyoner projelerle gurur duyuyorum.” diye konuştu.

“MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERDE OLUMLU GELİŞMELER VAR”

Konuşmasında ekonomideki güncel gelişmelere de değinen Hisarcıklıoğlu, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan para ve kredi politikalarının iç piyasayı daralttığını belirtti. Ancak makroekonomik göstergelerde olumlu gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonda düşüş eğiliminin başladığını, döviz kurlarındaki dalgalanmaların azaldığını ve Türkiye’nin risk priminin düştüğünü dile getirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasada sıkıntılar da olduğunu, bunları devamlı takip edip ilgili yerlere ilettiklerini dile getirerek, "Son 3 ayda Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Hazine ve Maliye, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldik. Sizlerden gelen şikayetleri, talepleri ve önerilerimizi kendilerine anlattık." dedi.

“YENİ DESTEKLER DEVREYE ALINMALI”

Söz konusu görüşmelerde KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yeni bir kredi paketi üzerinde çalıştığını müjdeledi.

Tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına dikkat çeken TOBB Başkanı, bu sektörlere yönelik yeni desteklerin devreye alınması gerektiğini belirtti. İstihdam üzerindeki yüklerin de gözden geçirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının fahiş fiyat ve stokçuluk gibi konularla ilgili olarak haksız ithamlarla karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca vize sorununun ihracat ve yatırımlara olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu konuda çözüm bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, sürdürülebilirlik temalı hediye takdim etti.