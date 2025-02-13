Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSO TAM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) işbirliğinde düzenlenen "Temel Arabuluculuk Eğitim Programı" başladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının hızlı ve etkili çözümlere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Adalet Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen arabuluculuk modeli, hukuk sistemimize kazandırılan en önemli reformlardan biridir" dedi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi hedefiyle faaliyetlerini sürdüren BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ve Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Temel Arabuluculuk Eğitimleri açılış dersiyle başladı. BTSO ev sahipliğinde gerçekleşen programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın ile hukuk camiası temsilcileri katıldı.

"İş dünyasında hızlı ve etkili çözümlere ihtiyacımız var"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ticaretin ve yatırımın önündeki en büyük engellerin başında uzun süren mahkeme süreçlerinin geldiğini söyledi. "Bir girişimcinin yıllarca süren davalarla boğuştuğu bir sistemde, ne üretim güçlenebilir ne de refah artabilir" diyen Başkan Burkay, ortalama bir davanın ilk derece mahkemesinde iki yıl, istinafta ise en az iki daha uzayabildiğini belirtti. Bu gecikmelerin yalnızca bireylerin ve kurumların hak arayışını zorlaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda ekonomik faaliyetleri de sekteye uğrattığını ifade eden Burkay, "İş dünyasında hızlı ve etkili çözümlere ihtiyacımız var. Bu noktada, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, bir umut ışığı olarak karşımıza çıktı. Adalet Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen arabuluculuk modeli, hukuk sistemimize kazandırılan en önemli reformlardan biridir. İşçi-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıkları ile son olarak kira anlaşmazlıklarında zorunlu hale getirilen bu sistem, yargının iş yükünü hafifletirken, taraflara çok daha hızlı ve maliyeti düşük çözümler sunuyor" dedi.

"Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişimini destekliyoruz"

BTSO olarak, 2015 yılında Türkiye’de odalar ve borsalar arasında bir ilke imza atarak BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni iş dünyasının hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Burkay, Uludağ Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri eğitimlerle, arabuluculuk alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine öncülük ettiklerini kaydetti. İş dünyası olarak yargı bağımsızlığını güçlendirmeyi, hak arama yollarını kolaylaştırmayı ve yargılama süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen ‘Yargı Reformu Stratejisi’ni büyük bir fırsat olarak değerlendirdiklerini de belirten İbrahim Burkay, "Adalete erişimi kolaylaştıracak her reformu desteklemeye ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle eğitimin hayırlara vesile olmasını diliyor, Adalet Bakanlığımıza, Uludağ Üniversitemize ve bu alanda emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Arabuluculukta önemli bir yol kat ettik"

Önceki Dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, arabuluculuğun önemli bir müessese olduğunu ifade etti. Arabuluculuğun Türkiye’de son 10 yıllık süreçte ciddi bir gelişme gösterdiğini belirten Birkan, "Milletvekilliği dönemimde kanuni düzenlemeleri hazırlanan arabuluculuk alanında ülkemize uluslararası boyut kazandıran Singapur Sözleşmesi’ne de devletimiz adına imza atmak Bakan Yardımcılığı görevimde bizlere nasip oldu. Bugün tek bir olayı dahi arabuluculuk ile çözüme kavuştursak ülkemiz için kardır. Bunu sadece bir davanın çözümü olarak değil, sosyal barışa katkısı ve karşılıklı rızaya dayanan bir yöntem olması yönünden değerlendirmek gerekiyor. Düzenlenecek eğitimlerin arabuluculuk için bir yol gösterici olacağına inanıyor, programın hayırlı olmasını diliyorum. BTSO’ya ve Uludağ Üniversitemize arabuluculuk sistemine katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bursa arabuluculukta örnek bir kent"

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile arabuluculuğun daha da önemli hale geldiğini söyledi. Bursa’nın arabuluculuk anlamında Türkiye’ye örnek bir kent olduğunu belirten Solmaz, "Bu sürece Zekeriya Birkan Bakanımızın çok önemli destekleri oldu. BTSO bünyesinde açılan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile burada yapılan çalışmalar da eğitime katılanlar için çok değerli. Temel Arabuluculuk Eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Hukuk ve ekonomi ilişkisi önem kazanıyor"

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, konuşmasında hukuk ve iktisat ilişkisine değindi. Amerikan hukukundaki ‘law and economics’ geleneğinin iktisadi hayatın işleyişini en etkin hale getirebilecek bir formda hukukun anlaşılması ve işleyişi üzerinde odaklanan bir analiz biçimi olduğunu belirten Rektör Yılmaz, bu kavramın tüm dünyada giderek popüler hale geldiğini ifade etti. Arabuluculuk uygulamasının Türk hukuk sistemine girmiş olmasının da büyük ölçüde hukuk ve iktisat etkileşimine dayandığını belirten Yılmaz, "Bu anlamda bugünkü eğitim programının ekonominin kalbinin attığı BTSO’da düzenleniyor olması çok anlamlı. Uludağ Üniversitesi olarak çok şanslıyız. Organik olarak bütünleşebildiğimiz, çok rahat işbirliği kurabildiğimiz bir Odamız var. BTSO ile birlikte bu eğitimin merkezinde yer almaktan çok memnunuz. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İlk dersler gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından program çerçevesinde ilk dersler gerçekleştirildi. Temel Arabuluculuk Eğitimine hukuk fakültesi mezunu olup, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip kişiler katılabiliyor. Ayrıca son yapılan düzenleme ile 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, Arabuluculuk Temel Eğitimi alarak sınavsız bir şekilde sertifikalarını alabiliyor. Toplam 84 saat sürecek eğitim programı 14 farklı modülden oluşuyor.