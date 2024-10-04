Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için inşaat sektörünün gelişiminin önemini vurgulayarak “Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumundaki inşaat sektörünün sorunlarını BTSO olarak hep önemsedik, önemsemeye devam edeceğiz.” dedi. Başkan Burkay, Bursa ekonomisinin geleceği için yeni iş modellerine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İMSİAD üyeleriyle bir araya gelerek “Bursa Ekonomisi ve Gelecek Vizyonu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başta olmak üzere BTSO tarafından yürütülen proje ve çalışmaları İMSİAD üyeleri ile paylaşan Başkan Burkay, inşaat sektörünün sanayi, tarım, turizm ve hizmetler sektörü birlikte sürdürülebilir bir büyümenin önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. İMSİAD Başkanı Şeref Demir ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, BTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda İMSİAD üyesi katıldı.

İnşaat sektörüne değer katan projeler

BTSO’da göreve geldikleri 2013 yılından bu yana stratejik adımlar attıklarını belirten Başkan Burkay, 16 makro proje hedefi ile başladıkları yolculukta 60’tan fazla makro projeye imza attıklarını ifade etti. BTSO tarafından inşaat sektörüne yönelik hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Burkay, sektörün geleceğinde söz sahibi olan tüm kent dinamiklerini BTSO İnşaat Konseyi bünyesinde bir araya getirdiklerini söyledi. İnşaat sektöründeki insan kaynağının yetkinliklerinin artırılması amacıyla BUTGEM ve BTSO MESYEB’de mesleki gelişim, eğitim ve belgelendirme hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Burkay, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile Türkiye’nin ilk ve tek Asansör Ekipmanları Güvenlik ve Test Merkezi’ni hayata geçirdiklerinin bilgisini verdi.

İnşaat ve yapı malzemeleri kümelenmesi kuruluyor

İnşaat sektörüne ihracat ve küresel işbirliği imkanları sunabilmek adına Ticaret Bakanlığı destekleriyle UR-GE projesi başlattıklarını kaydeden İbrahim Burkay, “Bugüne kadar ABD, Özbekistan, Bulgaristan ve Suudi Arabistan’da yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdik. Kasım ayında inşallah Londra’da bir programımız daha olacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız destekleri ile yaklaşık 150 milyon TL yatırım yaparak İnşaat ve Yapı Malzemeleri Kümelenmemizi kuruyoruz. Yine ikinci UR-GE projemiz için de hazırlıklarımıza başladık. Her iki projemize de İMSİAD üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz.” diye konuştu.

Organize konut bölgeleri için hazırlıklar devam ediyor

Sektörlerin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bugün inşaat sektöründe arsa ve imalat maliyetleri çok yüksek. Toplam üretim maliyetinin yüzde 50’sini arsa oluşturuyor. Böyle bir maliyet kesinlikle sürdürülebilir değil. Bugün sanayiye baktığımızda hammaddenin payı, üretim maliyetleri içerisinde yüzde 30’u geçtiği anda rekabetçiliğiniz bitiyor. Dolayısıyla bu maliyetlerle sektörde ayakta kalabilmek mümkün değil. BTSO olarak bu çerçevede Organize Ticaret Bölgeleri ve Organize Konut Bölgeleri projemizi hazırladık. Kamu ile yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenecek arazilerde, konut ve ticari alan üretmek üzere Odamıza verilecek yetki ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kurulacak kooperatifler vasıtasıyla bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Hem inşaat ve gayrimenkul sektörüne hareket kazandırmak hem de çalışanlara uygun şartlarda sosyal yaşam imkânları sunmak amacıyla bu konuda girişimlerimiz devam ediyor.” dedi.

“TEKNOSAB Lojistik Park 210 Milyon Dolarlık Yatırımla Hayata Geçecek”

Bursa ekonomisini bugüne taşıyan iş modelleri ile bundan sonra ayakta kalabilmenin mümkün olmayacağını söyleyen Başkan Burkay, bu kapsamda sanayiden finansmana erişime kadar pek çok alanda yenilikçi iş modelleri geliştirdiklerini belirtti. TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hakkında bilgiler veren İbrahim Burkay, “TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzu hayata geçirdik. Toplam yatırım bütçesi 210 milyon dolar olan proje kapsamında SPK’dan onay alarak ilk grup payların BTSO ve TEKNOSAB üyesi yatırımcılara ihraç süreçleri ile ilgili hesap açım işlemlerini başlattık. A ve B grubu payların arasında herhangi bir imtiyaz farkı bulunmuyor. Katılım paylarını alan yatırımcılarımız, TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’ne ortak olurken, Bursa ve Güney Marmara’nın en büyük ve en kapsamlı projesinin ortağı olmanın yanında bu büyük projenin değer artışı, kira gelirleri ve birçok avantajından da faydalanabilecek. Bu projede İMSİAD üyelerimizin de yer almalarını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Organize konut bölgeleri projesini çok önemsiyoruz”

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, küresel ekonomideki gelişmelerin etkisiyle inşaat sektöründe daralma eğiliminin sürdüğünü söyledi. Bu durumun yeni finansal sistemler, yeni ticari ortaklıklar ve yeni iş modelleri kurgulanmasını zorunlu hale getirdiğini belirten Demir, “Bu kapsamda BTSO ve İMSİAD ortaklığında çalışmaları devam eden Organize Konut Bölgeleri projesini çok değerli buluyoruz. Büyük ölçekli projeleri ancak bu yapılarla sürdürülebiliriz. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay, sektörümüze her anlamda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. İnşallah hep birlikte sektörümüze değer katan projeler gerçekleştireceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a plaket takdim etti.