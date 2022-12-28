Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023 yılında da üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Burkay, “BTSO olarak önümüzdeki dönemde merkezinde insanın yer aldığı eğitim, girişimcilik ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yeni projeler hayata geçireceğiz” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023 yılında da üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Burkay, “BTSO olarak önümüzdeki dönemde merkezinde insanın yer aldığı eğitim, girişimcilik ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yeni projeler hayata geçireceğiz” dedi.

BTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımıyla BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısında 2022’deki faaliyetler ve yeni yıl için hedeflenen çalışmalar değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin en zor yıllarından biri olarak kabul edilen 2022’nin sonlarına yaklaştıklarını belirterek, “Tüm dünyada yüksek enflasyonun belirlediği koşullarla tamamlanan bu olağanüstü yılın ardından 2023’e ümitlerimizi tazeleyerek giriyoruz. Ülkemizin idealleri açısından 2023 yılı önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’te bizler de bugüne kadar olduğu gibi 52 bini aşkın üyemizle birlik ve dayanışma içerisinde kentimize değer katan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“Değişimi iyi okumalıyız”

Küresel ticaretteki gelişmelere değinen Başkan Burkay, tedarik zincirlerinin yeniden belirlendiği, dijital ve yeşil dönüşümün hız kazandığı bir süreçte olduklarının altını çizdi. Ülkelerin ve şehirlerin sürecin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için rekabet içinde olduğunu kaydeden Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler bu yeniden yapılanmanın gerisinde kalmak istemiyorsak değişimi iyi anlamak ve hızlı aksiyon almak durumundayız. Bursa, teknolojik dönüşümünü büyük ölçüde gerçekleştirmiş önemli bir merkez. Kilogram başı ortalama ihracat değeri en yüksek kentlerin başında gelen Bursa, dış ticaret performansını ise 24 milyar dolara taşımayı başardı. Şimdi önümüzde yeni bir yol ayrımı var. Ya bugüne kadar başardıklarımızla yetineceğiz, ya da yeni ekonominin sunmuş olduğu değişimi iyi okuyarak dünyadaki rekabetçiliğimizi devam ettireceğiz.”

“Payitaht Çarşıya Dijital Dönüşüm Merkezi”

Yeni yılda üyelerin dijital dönüşümünü sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştireceklerini açıklayan Başkan Burkay, odaklarında e-ticaret ve e-ihracatı artıracak projeler olduğunu söyledi. Teknoloji ve dijitalleşmenin iş dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirdiğini dile getiren Burkay, “Bu süreç, ticarette de köklü değişikliklere yol açtı. Pandemi ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, sadece bu yılın ilk yarısında yüzde 116’lık artışla 348 milyar TL’ye ulaştı. Eskiden en işlek caddede mağaza sahibi olmak önemliydi ancak şimdi e-ticarette yer alabilmek çok daha önemli hale geldi. Şu anda çarşıdaki iş yerlerimizin önemli bir kısmı e-ticaret yapmıyor. Ancak e-ticarete girecek potansiyele sahip çok sayıda işletmemiz var. Bizler de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki üyelerimiz için ‘Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Projemizi’ hazırladık. Proje çerçevesinde lojistik ve depolama alanları da oluşturarak firmalarımızı daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“İnsan merkezli bir dönem olacak”

BTSO Başkanı Burkay, oda olarak yeni yılda ‘İnsan merkezli’ yatırımlarını da sürdüreceklerini söyledi. Ekonomik gelişmişlik için eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda ilerleme sağlanacak bir ekosistem oluşturulması gerektiğini vurgulayan Burkay, “Bu doğrultuda yeni yılda eğitimin merkezinde yer aldığı bir süreci başlatacağız. Bu zaten BTSO’nun genlerinde var. Mesleki ve teknik anadolu liselerimize hamilik yapıyoruz. Okullarımızın doluluk oranları önemli bir artış gösterdi. Diğer taraftan BUTGEM’de çok ciddi bir mesleki eğitim tecrübemiz var. Bu tecrübemizin ışığında 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi ve BTSO Eğitim Vadisi’ni ‘teknoloji üssü’ haline getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek girişimciler yetiştirilmesini de önemsediklerini belirten Burkay, BEBKA ile birlikte Girişim Sermayesi Fonu oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Burkay bu fonla birlikte Bursa’nın geleceğinde önemli rol oynayacak girişimleri yatırımlarla destekleyeceklerini ifade etti.

BTSO Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt 2022 yılında tüm dünyada pandemi sonrası yeni denge arayışlarına şahit olunduğunu söyledi. Geride kalan yılda inişler ve çıkışların birbiri ardına geldiğini belirten Şenyurt, “Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar, küresel tedarik zincirinde değişen dengeler ihracat pazarlarımızı etkiledi. Bu zorlu yılda Odamız bir yandan 52 bin üyesinin üretimini ve rekabetçiliğini artırırken diğer yandan şehrimizi ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürdü. Yeni yılda da meclisimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu başarılara yenilerini ekleyecektir.” şeklinde konuştu.