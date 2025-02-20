Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa'da ticaretin kalbini oluşturan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin dijital dönüşümü için kolları sıvadı. BTSO, bölge esnafını küresel vitrine taşımak amacıyla e-ticaret eğitim programlarını başlattı.BURSA (İGFA) - BTSO’nun yaşam boyu eğitim merkezi olarak hayata geçirdiği Bursa Business School’da (BBS), Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ile işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, e-ticaretin temel prensiplerinden pazar yeri yönetimine kadar birçok kritik konu ele alınıyor.

Tarihi çarşı kültürünü modern ticaretin dinamikleriyle buluşturmayı hedefleyen eğitim programları, 12 hafta boyunca ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, düzenlenen eğitim programıyla ilgili bilgi verdi.

Tarihi Çarşılar Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında çarşı esnafıyla bir araya gelerek e-ticaret ve dijitalleşme konusunda farkındalık oluşturduklarını syleyen Özgüven, “Programımızda e-ticaretin dinamikleri, pazar yeri yönetim modelleri ve pazar dinamikleri gibi konulara odaklanıyoruz. Bu etkinliğin en önemli çıktısı, firmalarımızın e-ticarete hazır bir bilinçle yaklaşması ve süreçleri daha kontrollü ve bilinçli yönetmelerini sağlamak olacak. Eğitimlerimizi ilerleyen haftalarda daha detaylı şekilde sürdüreceğiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, BTSO öncülüğünde yine bir vizyon projesi için bir araya geldiklerini belirterek, dijital dönüşümün dünyanın her yerinde hızla ilerlediğini kaydetti.

BTSO 70. Meslek Komitesi Başkanı Barış Sülün ise Bursa'nın e-ticaretteki öncü konumuna dikkat çekerek,iş birliklerinin firmalara güç katacağını, eğitimlerin tamamlandığında firmaların, dijitalleşme konusunda kendilerini çok daha güçlü hissedeceğini söyledi.

“ÇARŞI ESNAFIMIZ İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

BTSO 70. Meslek Komitesi Üyesi Mesut Ceylan, E-ticaret eğitimlerinin bölge esnafı için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "BBS binasının tekrar hayata geçirilmesi ve ekonomiye kazandırılması çok önemliydi. Burası BTSO'nun en önemli etkileşim merkezlerinden biri haline geldi. Biz iş dünyası temsilcileri olarak burada tecrübe ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Yine bu kapsamda çarşı esnaflarımıza e-ticaret konusunda destek vermek istedik. Bu ilk eğitimimiz, ancak devamı gelecek. Buradan çok iyi sonuçların çıkacağına inanıyorum. Dijitalleşmenin, teknolojinin bu kadar önemli olduğu bir dönemde e-ticaret komitemizin kurulması ve aktif şekilde çalışmalar yürütmesi çok önemliydi. Başkanımıza bu konuda destekleri için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.