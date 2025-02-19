Bursa’da ticaretin kalbini oluşturan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin dijital dönüşümü için harekete geçen BTSO, bölge esnafını küresel vitrine taşımak amacıyla E-ticaret eğitim programlarını başlattı.

BTSO’nun yaşam boyu eğitim merkezi olarak hayata geçirdiği Bursa Business School’da (BBS), Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ile işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde, e-ticaretin temel prensiplerinden pazar yeri yönetimine kadar birçok kritik konu ele alınıyor. Tarihi çarşı kültürünü modern ticaretin dinamikleriyle buluşturmayı hedefleyen eğitim programları, 12 hafta boyunca ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, düzenlenen eğitim programıyla ilgili bilgi verdi. ‘Tarihi Çarşılar Dijital Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde çarşı esnafıyla bir araya gelerek e-ticaret ve dijitalleşme konusunda farkındalık oluşturduklarını söyleyen Özgüven, "Programımızda e-ticaretin dinamikleri, pazar yeri yönetim modelleri ve pazar dinamikleri gibi konulara odaklanıyoruz. Bu etkinliğin en önemli çıktısı, firmalarımızın e-ticarete hazır bir bilinçle yaklaşması ve süreçleri daha kontrollü ve bilinçli yönetmelerini sağlamak olacak. Eğitimlerimizi ilerleyen haftalarda daha detaylı şekilde sürdüreceğiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Çarşı esnafımız dünyaya ürün satacak"

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, BTSO öncülüğünde yine bir vizyon projesi için bir araya geldiklerini söyledi. Dijital dönüşümün dünyanın her yerinde hızla ilerlediğini belirten Altıkardeş, "BTSO Başkanı İbrahim Burkay gibi vizyoner isimlerle bu tür projelerin devam edeceğine inanıyorum. Esnafımızın e-ticaret konusunda bilgiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bugün burada, alanında uzman isimler katılımcılara çok faydalı bilgiler verdi. Buradan elde edilecek güzel sonuçlarla, dünyaya ürün satan, e-ticaretini geliştiren firmaların tarihi çarşılarımızdan çıkacağını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bursa, e-ticarette öncü konumda"

BTSO 70. Meslek Komitesi Başkanı Barış Sülün ise Bursa’nın e-ticaretteki öncü konumuna dikkat çekti. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki esnafın dijital alandaki faaliyetlerini daha etkin bir biçimde geliştirmek için bir araya geldiklerini söyleyen Sülün, "Türkiye, e-ticarette ürün yönetim kabiliyetiyle dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Biz de Bursa olarak Türkiye’de her zaman ilk 4 sıra içerisinde yerimizi alıyoruz. Bu eğitimlerin ana amacı, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve katılımcılara yol göstermek. E-ticaretin bireysel değil, iş birliğiyle gelişmesi gerektiğini anlatıyoruz. Mesela bir elbise satıcısı ile kolye satıcısını bir araya getirerek ortak görsel maliyetlerini düşürebilir ya da birlikte satış yapmalarını sağlayabiliriz. Böyle iş birlikleri firmalara güç katacaktır. Eğitimlerimiz tamamlandığında firmalarımız, dijitalleşme konusunda kendilerini çok daha güçlü hissedecek" dedi.

"Çarşı esnafımız için büyük fırsat"

BTSO 70. Meslek Komitesi Üyesi Mesut Ceylan, E-ticaret eğitimlerinin bölge esnafı için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "BBS binasının tekrar hayata geçirilmesi ve ekonomiye kazandırılması çok önemliydi. Burası BTSO’nun en önemli etkileşim merkezlerinden biri haline geldi. Biz iş dünyası temsilcileri olarak burada tecrübe ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Yine bu kapsamda çarşı esnaflarımıza e-ticaret konusunda destek vermek istedik. Bu ilk eğitimimiz, ancak devamı gelecek. Buradan çok iyi sonuçların çıkacağına inanıyorum. Dijitalleşmenin, teknolojinin bu kadar önemli olduğu bir dönemde e-ticaret komitemizin kurulması ve aktif şekilde çalışmalar yürütmesi çok önemliydi. Başkanımıza bu konuda destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dijital stratejiler gelişiyor

Eğitim katılımcısı Ada Bebe firması yetklisi İlkay Tosun, "Eğitimlerin firmalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Dijital pazarlama stratejilerini daha etkin kullanmayı amaçlıyoruz. Burada alanında uzman isimlerden aldığımız bilgilerle bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. BTSO bize çok güzel imkanlar sağladı. Çok güzel bir yerde kaliteli bir eğitim alıyoruz" diye konuştu.

Tursa Zücaciye Firma Yetkilisi Emre Danışmaz da, "E-ticaret yapıyoruz ancak dijital alandaki ticaretimizi daha da ileri taşımak için buradayız. Hocalarımız çok bilgili ve en ince ayrıntıya kadar sorularımızı yanıtlıyorlar. Alanında uzman kişilerden destek almak bizim için büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.