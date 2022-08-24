Üretimin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak hedefiyle yoğun mesai harcadıklarını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü BTSO komite seçimlerinin yapılacağını söyledi.

Üretimin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak hedefiyle yoğun mesai harcadıklarını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü BTSO komite seçimlerinin yapılacağını söyledi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Oda olarak üyeleri değişen rekabet koşullarına hazırlamak, firmaların sorunlarına çare üretmek, üretimin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak hedefiyle yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Şener, “Türkiye’de 365 oda ve borsada seçim heyecanının başladı. Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olarak seçimlerimizi hayırlısıyla 1 Ekim 2022 Cumartesi günü odamıza ve camiamıza yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Odamız, yönetim kurulu başkanımızdan meclis üyelerine, meslek komitelerinden çalışma arkadaşlarımıza kadar her bir ferdiyle ahenk içinde hareket ederek, Türkiye’ye örnek projelerin uygulama merkezi kimliği kazandı. Bu güçlü birlikteliğe katkı sağlayan ve ülkemizin geleceği için destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, geride kalan 4 yılın sadece Bursa ve Türkiye için değil, dünyanın bütün bölgeleri için risklerin ve belirsizliklerin arttığı bir dönem olduğunu söyledi. Bu zorlu dönemde iş dünyası ile hem hükümet hem de kamuoyu arasında bir köprü olma misyonunu yerine getirdiklerini ifade eden Uğur, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi seçimlerinin BTSO Ana Hizmet Binasında yapılacağını ifade etti. Oda olarak reel sektörün ve kent ekonomisini daha iyi bir noktaya taşınması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Uğur, “Bu girişimlerimizin sonucunda çok önemli kazanımlar sağladık. Yatırım, istihdam, Ar-Ge ve ihracat teşvikleri, çalışma hayatında yapılan reformlar, vergi düzenlemeleri gibi birçok konu Odamızın girişimleri neticesinde hayat buldu. Sektörel dernekler ve iş dünyası kuruluşları ile sürekli iletişim halinde bulunduk. Meclis ve komite üyelerimize çalışma azmi ve gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.