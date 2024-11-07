Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, kente şahsi imkanları ile 4 derslikli okul yaptıracak.

BTSO’nun kasım ayı olağan meclis toplantısı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’nın katılımı ve Meclis Başkanı Doğan Koç’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Bingöl TSO üyelerinin ilettiği talep ve sorunlar, Vali Usta’ya aktarılarak çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca ilde devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Vali Usta, bu projelerin Bingöl’ün gelişimine katkı sağlayacak önemli adımlar olduğunu ifade etti.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay’dan eğitime şahsi destek sözü

Toplantının dikkat çeken gelişmelerinden biri, Bingöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay’ın şahsi imkanlarıyla kente 4 derslikli bir okul kazandırma sözü vermesi oldu. Bu anlamlı katkının, şehrimizin eğitim hayatına önemli bir değer katacağına vurgu yapan Çintay, “Eğitime yapılan her katkı, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. İnşallah bu okul, Bingöl için hayırlı bir adım olacak ve gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamada katkı sağlayacak” dedi.

Vali Usta ise Çintay’ın bu anlamlı desteğini takdirle karşılayarak, okul protokolünün en kısa zamanda imzalanacağını ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Vali Usta, “Kazım Demircioğlu amcamızın ardından Kadir Çintay da şehrimize bir okul kazandıracak. Hayırseverlik bulaşıcı bir meziyet. Allah hayrını kabul etsin,” sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Vali Usta’dan iş dünyasına teşekkür

Toplantının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Usta, Bingöl’ün geleceğine yönelik fikir alışverişinin önemine vurgu yaptı. Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, Meclis Başkanı Doğan Koç ve tüm meclis üyelerine teşekkür eden Vali Usta, “Bingöl’ü daha ileriye taşıma yolunda iş insanlarımızın fikirlerine değer veriyoruz. Bizleri bir araya getiren BİNTSO’ya teşekkür ederim,” diyerek iş birliği mesajı verdi.

Meclis Başkanı Doğan Koç: “Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin dile getirdiği sorunların çözüme kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlimizin gelişimine katkı sunacak her projede, devletimizin ve iş dünyamızın iş birliği ile Bingöl’ü daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Kasım ayı olağan meclis toplantısında alınan kararların, Bingöl’ün geleceği için değerli bir adım olduğunu kamuoyuyla paylaşır, valimiz ve Oda Başkanımız Kadir Çintay’a şahsi imkanlarıyla sunduğu anlamlı eğitim desteği için şükranlarımızı sunarız. Ayrıca toplantımıza katılan tüm meclis üyelerimize de katkıları için teşekkür ederim” şeklinde açıklamada bulundu.