Fatma Burkay’ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınlayan BTSO, "Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’ın kıymetli anneleri Fatma Burkay hanımefendi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

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