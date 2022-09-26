Bursa SKAL’ın konuğu olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ortak akılla Bursa turizminin büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Bursa SKAL’ın konuğu olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ortak akılla Bursa turizminin büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, turizm profesyonellerini bir araya getiren Bursa SKAL’ın Eylül ayı olağan toplantısının konuğu oldu. Burkay, Oda olarak Turizm Konseyi ile kamu üniversite ve iş dünyasını ortak akılla buluşturduklarını belirterek, ihracat odaklı UR-GE fuar ve alım heyeti organizasyonlarıyla kentteki turizm ekosistemine önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alması için sektör temsilcilerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren BTSO Başkanı Burkay, yeni nesil fuar organizasyonlarından Ticari Safari’ye, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden HİSER Projesi’ne kadar turizm sektörüne yönelik çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Odamız bünyesinde oluşturduğumuz Turizm Konseyimiz de sektörümüzün gelişimine katkı sunacak önemli projeler gerçekleştiriyor. Sanayisiyle, turizmiyle, tarihi ve kültürüyle Bursa’nın önemli bir dünya şehri olmasını amaçlıyoruz. Bursa’mızın ekonomisini sırtlayan, kent kimliğimizi oluşturan asırlık sanayi geleneğimizin dünyanın önemli metropollerinde olduğu gibi geliştirilerek korunması ve tüm değerlerimizle bir arada yaşaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş da turizmin gelişmesi adına önemli hizmetler sağlıyor. Kendisine çabaları için teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlar el ele vererek Bursa’nın turizm pastasındaki payını artıracağız” ifadelerini kullandı.

Burkay’a teşekkür

Bursa SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç de “Meclis Başkanlık Divanı Üyeliğini de yaptığım BTSO, sektörümüzün sorunlarına ve geleceğine yönelik önemli katkılar sağladı. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay, her zaman yanımızda oldu. Bizler Bursa’nın turizminden aldığı payı yıllardır artırabilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultudaki tüm çalışmalarımızda, tüm projelerimizde bizi yalnız bırakmayan Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi özellikle pandemi döneminde sektörümüzün sorunlarının çözülmesi noktasında çok büyük katkılar sağladı. Destekleriyle Bursa’yı turizmde çok daha iyi noktalara getireceğiz” dedi.