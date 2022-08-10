İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Mayıs ve Haziran ayında başlattığı çağrı döneminde 2 bin 326 başvuru aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Mayıs ve Haziran ayında başlattığı çağrı döneminde 2 bin 326 başvuru aldı.

2017 yılında kurulan BTM, girişimcilik ekosistemine farklı bir bakış açısı getirerek önemli katkılar sunarken, 2021 yılı itibariyle sadece girişimciyi değil, yatırımcıları da destekliyor. Nitekim BTM’nin çıktığı çağrılardan ilki BTM’nin yatırımcılar için geliştirdiği ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli Yatırımcı Hızlandırma Programı oldu. Bu program için 24 Mayıs’ta başvuruları almaya başlayan BTM, 20 Haziran’da çağrıyı sonlandırdı. Bu çağrıya 159 yatırımcı talep gösterdi. Böylece BTM’nin ikinci kez çıktığı Yatırımcı Hızlandırma Programı çağrısına toplamda 571 başvuru oldu. BTM’nin ikinci çağrısı da yine İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli Mucit Girişimci Programı’ydı. 7 Haziran’da başlayan ve 18 Temmuz’da sonlanan programa, 157 girişimci ilgi gösterdi.

Genel çağrıya 2 bin 10 başvuru geldi

BTM’nin 10 Haziran’da çıktığı ve 25 Temmuz’a kadar başvuruların gerçekleştiği; BTM Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka’dan oluşan genel çağrısı için de 2 bin 10 girişimci başvuruda bulundu. Yenilikçi bir iş fikrine sahip olan, girişimci olmak ve ekosistem içerisinde yer almak isteyen girişimci adayları BTM Kamp’ta, yenilikçi bir iş fikri olup, bununla ilgili ürün veya ürün çıktılarına (yazılım, web sitesi vb.) sahip olan girişimciler Ön Kuluçka programına katılıyor. Kuluçka programında ise şirketleşmiş ve satış yapmış girişimciler bulunuyor. Yatırım almış, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler de Post-Kuluçka programında yer alıyor. BTM’nin çıktığı çağrılar ve yaptığı tüm yenilikler sosyal medya platformlarından takip edilebiliyor.

“BTM’nin ekosisteme katkısı hız kesmeyecek”

Çağrı döneminde gelen başvuruları değerlendiren BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Yılın ilk çağrı döneminde kendimize ait rekorları geliştirmek için de çalıştığımızı ifade etmiştim. Bu çağrı dönemimizde gelen rakamlar kendi rekorlarımızı kırdığımızı ve kırmaya devam ettiğimizi gösteriyor. 2022 yılını hedeflerimizin çok üzerinde kapatacağımızı görüyoruz. Nitekim bugün ulaştığımız rakamlar ve girişimci ile yatırımcının bir araya getirdiğimiz Sahne XL etkinliğimize katılımın yoğun olduğu BTM’nin, Türkiye’nin en büyük ekosistemlerinden biri haline geldiğinin de kanıtı. Kuşkusuz bu gelişmede İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in ortaya koyduğu vizyonun çok büyük katkısı var. BTM’nin de girişimcilik ekosistemine sunacağı katkılar hızlı kesmeden sürecek” dedi.

BTM bünyesinde 773 girişim var

Her program için ayrı bir eğitim takvimi hazırlanan BTM’de girişimciler; ofis imkanı, eğitim, danışmanlık, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri, girişimcilerine özel online eğitimler, BTM iletişim ağı, kurumsal paydaşlarla görüşme gibi birçok farklı hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. BTM’ye kuruluşundan bu yana 15 bin girişimci başvurdu. Bu zamana kadar 6 bin girişimci ve 3 bin girişime destek veren BTM’de şu an bin 11 girişimci ve 773 girişim bulunuyor. Bugüne kadar BTM girişimleri 1 milyar 605 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. Girişimlerin bu zamana kadar aldığı yatırım tutarı ise 169 TL milyon 731 bin 500 liraya ulaştı.