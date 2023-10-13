Bursa Ticaret Borsası, Almanya’nın Köln kentinde iki yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük ve en prestijli gıda fuarı, Anuga 2023 Gıda ve İçecek Fuarı’na yurt dışı iş gezisi düzenledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) üyeleri, sektöründe dünyanın en önemli gıda fuarı olan Anuga 2023 Gıda ve İçecek Fuarı’nı ziyaret etti. Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya 118 ülkeden 8 bin firmanın yer aldığı fuaraBursa TB Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yanı sıra üye firmaların temsilcileri katıldı. KOSGEB destekli olarak düzenlenen organizasyon çerçevesinde, Türk ve yabancı firmaların stantlarını ziyaret eden Bursa Ticaret Borsası heyeti, sektördeki global gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Bursa TB heyeti, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

İki gün süren fuar ziyareti çerçevesinde Almanya’da çeşitli temaslarda da bulunan Bursa Ticaret Borsası heyeti, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk’un da yer aldığı ziyarette, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü faaliyetler ve projelerin yanı sıra, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım imkanlarıyla, Bursa Ticaret Borsası ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri arasında iş birliklerinin arttırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

“Firmalarımız fuarda önemli işbirliği fırsatları yakaladı”

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, fuarda yeni nesil tüketim alışkanlıklarıyla birlikte sürdürülebilir, organik ve katma değerli ürün ve üretimin ön plana çıktığını söyledi. Fuarın, katılımcı firmaların sektörlerinin uluslararası ticaretteki konumlarını gözlemleyebilmeleri adına son derece faydalı geçtiğini, firmalara farklı bir bakış açısı ve vizyon kazandırdığını dile getiren Özhan, firma temsilcilerinin fuar boyunca önemli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini, yurt dışı pazar paylarını artırma, yeni hedef pazarlara ulaşma, rakiplerini daha yakından tanıma, yeni nesil ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme imkânı yakaladıklarını dile getirdi.