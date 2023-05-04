4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası üzerine değerlendirmede bulunan BSH Türkiye CTO ve COO’su Hakan Mandalı, “Kazasız saatlerimizin devamlılığı adına sektörümüze bu alanda da öncülük ediyoruz. Aynı kararlılıkla dünya çapında iş güvenliği alanında ‘Türkiye Standartları’ olarak anılacak noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Çalışan sağlığı ve güvenliğini her zaman temel önceliği olarak gören BSH Türkiye, Sıfır İş Kazası hedefine ulaşmak için insan odaklı bir kurum kültürünü benimsiyor. BSH Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 39 fabrikadan beşine ev sahipliği yapan Çerkezköy Yerleşkesi hem üretim hem de Lojistik ve Ar-Ge birimleriyle dünya çapında iş güvenliği alanında birçok başarıya ev sahipliği yapıyor. BSH Türkiye Çerkezköy Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren Çamaşır Makinesi Fabrikası, 4 milyon kayıp günlü kazasız saate (1 günden daha fazla süren raporlu kazalar) ulaşarak, BSH fabrikaları içinde bir ilke imza attı.

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü tüm çalışanların günlük hayatına dâhil ediliyor

550 bin metrekare alan üzerine kurulu Çerkezköy BSH Yerleşkesi’nde bulunan üretim alanının tamamında, kayıp günlü kazasız saat rakamları öne çıkıyor. BSH Türkiye, iş güvenliği bakımından metal iş kolundaki faaliyetlerinde teknik iyileştirmeler, organizasyonel önlemler ile yerinde ve sürekli eğitimler, risk değerlendirmeleri, akıllı otomasyon projeleri ve sağlık önlemleri sayesinde güvenli çalışma anlayışını bir kültüre dönüştürüyor. Ayrıca çalıştay ve seminerler gibi önleyici eğitim çalışmalarıyla risk farkındalığı artırılıyor. Alınan önlemler sayesinde, Çamaşır Makinesi fabrikasının 4 milyon kayıp günlü kazasız süre rekoruna ek olarak yine Çerkezköy Yerleşkesi’ndeki İç Lojistik - Tedarik Zinciri bölümünde 3 milyon, ayrıca Bulaşık Makinesi, Soğutucu, Pişirici Fabrikalarında ve Bitmiş Ürün Deposunda da 2’şer milyon kayıp günlü kazasız saate ulaşıldı.

“İş güvenliği alanında ‘Türkiye Standartları’ olarak anılacak noktaya ulaşmayı hedefliyoruz”

Proaktif yöntemlerle çalışan güvenliğini garanti altına almayı hedeflediklerini belirten BSH Türkiye CTO ve COO’su Hakan Mandalı “BSH Türkiye olarak tüm iş operasyonlarımızda sürdürülebilir ’Sıfır Kaza’ politikasını benimseyerek her bir çalışanımızın kendisini iş güvenliğinden sorumlu hissettiği ve geri bildirimlerini doğrudan paylaşabildiği iş güvenliği kültürümüzü sürekli geliştiriyoruz. Yılda yaklaşık 7 milyon adet üretim kapasitesine sahip Çerkezköy fabrikalarımızda 8 bine varan çalışanımız görev yapıyor. Metal iş kolunda faaliyet gösteriyoruz ve iş koşullarımızı iyileştirerek aynı kararlılıkla dünya çapında iş güvenliği alanında ‘Türkiye Standartları’ olarak anılacak noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.