Çalışanları ve yatırımlarıyla bugüne kadar ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişimine önemli katkılar sunan BSH Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden aldığı ilhamla Cumhuriyeti bilimin ışığında geleceğe taşımak için çalışıyor. 100. Yılını ‘Bilim Ordusu’ temasıyla kutlayan şirket, çocukları ve gençleri bilimle buluşturmaya devam ediyor.

Çeyrek asrı aşkın süredir Türkiye’de uluslararası deneyimi ve yerel gücüyle faaliyetlerini sürdüren BSH Ev Aletleri Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını Ekim ayı boyunca Ümraniye’deki Merkez Ofisi’nde ve üretim merkezi olan Çerkezköy’deki yerleşkesinde ‘Bilim Ordusu’ çatısı altında düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Şirket, ‘Bilim Ordusu’ söylemini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur” sözlerinden ilhamla hayata geçiriyor.

100. yıl coşkusu Ekim ayı boyunca devam etti

Yapılan açıklamaya göre, çocuklara yönelik teknoloji temalı atölyelerin önemli bir yer tuttuğu 100. yıl kutlamaları kapsamında, Kodluyoruz Derneği iş birliği ile "Geleceği Kodlayanlar" programına dahil olan 100 çocuğa yapay zekâ atölyesi verildi. Atölye sırasında çocuklar, BSH Türkiye’nin Çerkezköy yerleşkesinde bulunan MakersLab’da (Kodlama Laboratuvarı) iki günlük atölyelerde kodlama, robotik, yapay zekanın doğru kullanımı ve yapay zekâ ile sanat alanlarında çalıştı. Öğrencilerin yapay zekâ kullanarak tasarladığı Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Bilim temalı eserleri, BSH bünyesinde sergilendi. BSH Türkiye’nin 2017 yılından bu yana yürüttüğü Geleceği Kodlayanlar programı, yüz yüze ve online eğitimlerle bugüne kadar 5 binden fazla çocuğu yeni nesil teknolojilerin temeliyle tanıştırdı.

Çocuklara yönelik sürdürülebilirlik ve teknoloji temalı atölyelerinin önemli bir yer tuttuğu 100. yıl kutlamaları kapsamında şirket çalışanları, ayrıca Karbonsuz Gelecek platformu iş birliği ile ilköğretim öğrencileriyle sürdürülebilirlik atölyeleri düzenledi.

100. yılda 100 kardeş okula teknoloji eğitimi

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Bizler, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, bilim ve teknolojinin ışığında, geleceğin ’Bilim Ordusu’nu yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine ve vizyonuna bağlılıkla, bu özel yılı çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutladık. Geleceği Kodlayanlar programımızla, çocuklara teknolojiyle tanışma fırsatı sunarken, sürdürülebilirlik ve teknoloji temalı atölyelerimizle geleceğe olan bağlılığımızı vurguladık. Bu coşku ve heyecanla çocuklara 21. yüzyıl becerilerini ve teknoloji okuryazarlığını kazandıracak ‘Geleceği Kodlayanlar’ programı kapsamında yüz yüze ve online Kardeş Okul sayımızı 100’e çıkardık. Cumhuriyet’in hizmetindeki dev bilim ordumuzu her geçen gün güçlendirmeye, gelecek yüzyılların bilim neferlerini yetiştirmeye kararlıyız.”

BSH Türkiye’nin ‘Bilim Ordusu’ Ar-Ge’den besleniyor

Çalışanları ve yatırımlarıyla kurulduğu günden itibaren Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişimine kesintisiz katkı sunan şirket, Cumhuriyeti bilimin gücüyle geleceğe taşımak için gayret sarf ediyor. BSH, global cirosunun yüzde 5,3’ünü Ar-Ge’ye ayırıyor. Şirketin dünyadaki en önemli üç Ar-Ge merkezinden biri olan Çerkezköy’deki tesislerde her yıl 45’in üzerinde patentli ürün geliştiriliyor. Türkiye’nin ilk resmi sertifikasına sahip olan ve bu yıl 15. Yılını kutlayan Çerkezköy’deki Ar-Ge Merkezi’nde 440 mühendis görev yapıyor. Ar-Ge ekibinin yüzde 25’i kadın mühendislerden oluşuyor.

On binlerce çocuk ve genç BSH’nin olanaklarından yararlanıyor

BSH Türkiye, bugüne kadar çocuklar ve gençlere sunduğu eğitim olanaklarının yanı sıra staj ve istihdam fırsatlarıyla da gelecek yüzyılların ’Bilim Ordusu’na katkıda bulunuyor. Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) projesiyle Türkiye’nin farklı noktalarından genç yeteneklerin teknik becerileri geliştiriliyor ve beyaz eşya sektöründe istihdam fırsatı sağlanıyor. 2021’den beri 15 bin öğrenciye ulaşan We Power programı, mühendislik ve satış alanında kadın istihdamına destek oluyor. 12 yıldır sürdürülen Generation BSH programı kapsamında ise 1500 öğrenciye eğitim verildi ve kariyerlerine bir adım önde başlamaları sağlandı.