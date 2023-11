Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ortağı olduğu projenin toplantısı İtalya’da gerçekleşti.

Şeyh Edebali Üniversitesi ortağı olduğu ’Unlocking The Potential Of Microalgae For The Valorisation Of Brewery Waste Products İnto Omega-3 Rich Animal Feed And Fertilisers ALGAEBREW’ başlıklı projenin toplantısı İtalya’da gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen’in yürütücüsü, Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Ecem Müge Andoğlu Çoşkun’un araştırmacısı olduğu proje Horizon 2020 Programı kapsamında desteklendi. Projenin amacı; bira fabrikası atık suyunu ve kullanılmış tahılı, yem endüstrisi için yüksek değerli EPA’ya yükseltmek için ölçeklenebilir süreçler geliştirmek olan projenin en büyük kazanımı, atıkları faydalı ürünlere dönüştürmek için mikro alg biyoteknolojisini kullanarak bira fabrikaları için yeni gelir akışları oluşturmak

Proje böylece atıkların çevresel etkilerini azaltacak ve döngüsel bir biyoekonomiyi teşvik etmeyi hedefliyor.