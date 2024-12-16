Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından ‘Kamu Sektöründe Kariyer: KPSS Başarısı için Altın Kurallar’ semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, KPSS sınav türleri, hangi fakültelerin öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlara katılabileceği gibi önemli detaylar ele alındı. Ayrıca kaymakamlık, hâkimlik ve bankacılık sınavları gibi farklı sektörlere yönelik kariyer imkânlarına dair bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte, KPSS-A grubu test ortalamaları ve başarıyı artıracak önemli ipuçları öne çıkarıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam etti. Program, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından Öğretim Görevlisi Emir Kudubeş’e teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.