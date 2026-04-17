Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), uluslararası iş birliği anlaşması imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Moldova'da bulunan Ion Creanga State Pedagogical University of Chisinau ile ikili iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Grafik Tasarımı başta olmak üzere çeşitli akademik birimlerde öğrenci ve personel hareketliliği artırılacak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ortak çalışmalar yürütülecek ve akademik iş birliği geliştirilecek. Öğretim elemanları arasında ders verme faaliyetleri, bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak proje çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı, 'Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Erdem'in katkılarıyla imzalanan anlaşma, üniversitemizin uluslararası akademik ağını güçlendirdi' dedi.