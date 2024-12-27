Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), lisansüstü eğitim alanında iş birliği protokolleri imzalanırken, bu protokoller ile ilgili sektörlerde çalışan personelin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İmzalanan protokol, odaya bağlı iş yerlerinde çalışan lisans mezunu personelin mesleki ve akademik yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda BŞEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, yüksek lisans programları için ek kontenjan ayırarak ilgili personelin gelişimine katkı sağlayacaktır. Protokol, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin lisans derecesine sahip ortakları ve personelinin mesleki, akademik ve yönetsel niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde sağlanacak yüksek lisans programları ile ilgili personele akademik destek sunulacaktır.

Protokol, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, protokollerin kapsamında bilgi vererek, "Her iki protokol de akademik iş birliği çerçevesinde çalışanların kişisel ve mesleki niteliklerini geliştirmeyi, bu sayede sektörlerin kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Lisansüstü eğitim imkanları ile çalışanlara akademik kariyerlerini ilerletme ve bilgi birikimlerini artırma fırsatı sunulmaktadır. BŞEÜ, imzalanan bu protokoller ile akademi ve sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edecek ve bölgeye değer katan çalışmalar yürütmeyi sürdürecektir" dedi.