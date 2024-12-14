Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci topluluklarına destek olmak amacıyla başlatılan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek (ÜNİDES ) programı düzenlendi.

BŞEÜ’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panel, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, ÜNİDES programının hedefleri ve sağlanan destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÜNİDES projesi kapsamında 50 bin, 100 bin TL tutarında ayni destek"

Özdemir yaptığı konuşmada, “Bu yıl başlatmış olduğumuz ÜNİDES projesi kapsamında öğrenci topluluklarına minimum 50 bin, maksimum 100 bin TL tutarında ayni destek sağlanması planlanıyor. Yerel projelerde 50 bin TL, ulusal projelerde ise 100 bin TL’ye kadar destek sunulacak. Bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim, iş birliği programları, kapasite geliştirme, uluslararası çalışmalar ve mesleki gelişim gibi başlıklarda projeler başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, yılda dört dönem olmak üzere alınacak. Bu dönemin başvuruları 2 Aralık’ta başladı ve 26 Aralık’a kadar devam edecek. Öğrenci topluluklarımızın bu projeye başvurularını bekliyoruz. Başvurular 8 Ocak’ta açıklanacak ve projeler için gerekli ayni destek bakanlığımız tarafından sağlanacak. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Seminerin devamında Gençlik Lideri Emrah Kotan, ÜNİDES programının detaylarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Projelerin uygunluğu ve mali süreçlerin yönetimi hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi.

Seminer, öğrenci topluluklarının projelerine yönelik sorularının cevaplanması ve teşvik edici mesajlarla sona erdi. Bu anlamlı program, üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına yönelik destek ve iş birliği artırılması adına önemli bir adım oldu.