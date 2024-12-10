Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seminer Günleri’ etkinlikleri kapsamında ’Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semineri’ni düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerdei İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Harun Tunçel’in, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.Seminerde, Türkiye’nin enerji kaynakları potansiyeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi farklı başlıklar altında detaylı şekilde incelendi.

İşlenen konular arasında ‘Enerji Sınıflaması’ ‘Türkiye’de Enerji Kaynakları’, ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’, ‘Hidrolik Enerji’, ‘Türkiye Yağış Haritası’, ‘Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli’, ‘Rüzgar Enerjisi’, ‘Güneş Enerjisi’, ‘Jeotermal Enerji’ ve ‘Biyokütle Enerji’ başlıkları yer aldı.