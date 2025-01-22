Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ’Tarım Öğreniminin 179. Yılı Paneli’ni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti.

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan konser ile başlayan panele Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, panelist olarak katıldı. Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konser gerçekleştiren Bilsem öğrencileri ve öğretmenleri panelin ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Nazile Ural’ı ziyaret etti.