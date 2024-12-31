Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından ‘Sağlık Yönetiminde Kariyer’ semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu’nun konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, sağlık yönetimi alanının duayen akademisyeni Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaparak sağlık idareciliğinin tarihi gelişimi, sağlık meslek mensuplarının iş ve görev tanımları, uluslararası arenada sağlık yönetimi eğitimi, kamu ve özel sektörde istihdam alanları, sağlık yöneticilerin sahip olması gereken anahtar yeterlilikler, kariyer aşamaları, kariyer platosu ve kariyer yönetimi modelleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soru, cevap bölümünün ardından Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H.Tezcan Uysal tarafından Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu’na teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.