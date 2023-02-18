Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, depremden etkilenen öğrencilere üniversite tarafından rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği verileceğini açıkladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, depremden etkilenen öğrencilere üniversite tarafından rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği verileceğini açıkladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremden etkilenen öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği verilecektir” dedi.

Rektör Beydemir açıklamasının devamında Bilecik’e gelen depremzede çocuklar için de üniversite tarafından etkinlikler düzenleneceğini belirterek, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden dolayı Bilecik’e yerleşen ailelerin çocukları için Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tarafından etkinlik ve eğitimler düzenlenecektir. İlgili etkinlik ve eğitim bilgilerine üniversitemizin web sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.