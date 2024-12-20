Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından ‘Klinker ve Çimento Üretimi Prosesleri’ semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere özel bir çimento fabrika Müdürü Özgün Çınar ve Kalite Müdürü Seher Ertaş konuk olarak katıldı. Seminerde çimentonun tarihçesi, klinker ve çimento kavramları, fosil katı yakıt, alternatif yakıt kullanımı, elektrik enerjisi kullanımı gibi enerji alanları, çimento sektöründe iş hayatı, dünya ve Türkiye çimento sektörü, çimento üretimi, kalite kontrol süreçleri, yasal zorunluluklar ve standartlar gibi konular kapsamında bilgiler paylaşıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından konuk konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.