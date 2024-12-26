Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Merkezi Koordinatörlüğü tarafından ‘Engelsiz Kariyer’ semineri düzenlendi.

Etkinlikte; BŞEÜ’de, engelli statüsünde bulunan öğrenciler, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği temsilcileri ve gelecekte engelli bireylerle çalışma potansiyeli taşıyan Sosyal Hizmet Bölümü ile Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri bir araya geldi. Bedensel engelli Müge Karasu, down sendromlu Rabia Efe, işitme engelli Arzu Angay ve görme engelli Çiler Kocaman’ın konuşmacı olarak katıldı. Farklı alanlarda çalışma hayatı içerisinde yer alan konuşmacılar, kendi yaşam öykülerini, çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorlukları ve üniversite mezuniyeti sonrası çalışma hayatına başlayacak engelli öğrenciler ile tecrübelerini paylaşarak, bireysel olarak güçlenmenin, toplumsal farkındalık ve fırsat eşitliğinin önemini vurguladılar.

Katılımcıların hem deneyimlerini aktarma hem de birbirlerinden öğrenme fırsatı bulduğu etkinlik, Kariyer Merkezi koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Etkinlikte ayrıca işaret dili tercümanı Kader Dağlar görev aldı.