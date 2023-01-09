Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), ‘Eğitim Öğretim Süreçlerinde Kalite’ adlı eğitim düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), ‘Eğitim Öğretim Süreçlerinde Kalite’ adlı eğitim düzenlendi.

BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Eğitim Öğretim Süreçlerinde Kalite’ adlı eğitime BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, akademik ve idari birim amirleri, bölüm başkanları, fakülte ve yüksekokul sekreterleri ile ‘Birim Öz Değerlendirme Raporu’ hazırlama sürecinde görevli personeller katıldı.

Açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş’un yaptığı eğitimde, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Önder Gökmen Yıldız ile Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Turan tarafından eğitim öğretim süreçlerinde kalite hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’, ‘Türkiye Yeterlikler Çerçevesi’, ‘Kurum İç Değerlendirme Raporu’, ‘Birim Öz Değerlendirme Raporu’ ve paydaş görüşlerinin alınması hususları görüşüldü.