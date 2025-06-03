Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı arasında eğitim işbirliği görüşüldü.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan ve 20 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren ’Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında atılacak ortak adımlar ele alındı.

Söz konusu protokol doğrultusunda, Meslek Yüksekokullarında verilen eğitimin sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim oimkanlarından daha etkin yararlanması ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Uygulamalı eğitim ve burs desteği

BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, protokol hakkında bilgi vererek, "Protokol uyarınca, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sektör odaklı staj ve uygulama alanlarında destek sağlanacak. Ayrıca öğrencilerimizin kariyer planlamasına katkı sunacak rehberlik faaliyetleri, teknik geziler ve mentorluk programları organize edilecek.TOBB ve bağlı oda/borsalar aracılığıyla başarılı öğrencilere burs verilmesi planlanırken, her MYO’dan en az 2 öğrenciye burs sağlanması beklenmektedir" dedi.

Rektör Kaplancıklı, üniversite-sanayi iş birliklerinin bölgesel kalkınma açısından öneme sahip olduğunu belirterek, "Eğitimle sanayi arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa, mezunlarımızın iş gücü piyasasına entegre olması da o denli hızlı ve verimli olur" ifadelerini kullandı.