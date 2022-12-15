Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Erkek Futbol Takımı tarihinde ilk defa ‘Süper Lig Yükselme Grubu’na terfi etti ve Türkiye’nin ilk 30 üniversitesi arasına adını yazdırdı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Erkek Futbol Takımı tarihinde ilk defa ‘Süper Lig Yükselme Grubu’na terfi etti ve Türkiye’nin ilk 30 üniversitesi arasına adını yazdırdı.

Marmara Bölge grubunda ikinci sırada yer alan BŞEÜ Erkek Futbol Takımı, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. BŞEÜ Futbol takımı, sekiz takım ile başlayan ardından altı takıma düşen grup maçlarında Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ni 2-0, ev sahibi Kırklareli Üniversitesi’ni 8-4, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni 5-1 yenerek yükselmeyi garantiledikten sonra grubun sıralamasını belirleyecek maçta Yalova Üniversitesi’ne 3-2 mağlup olup ikinci olarak tarihinde ilk defa Süper Lig Yükselme Grubuna terfi etti.

BŞEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) katkılarıyla, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Emre Şenyüzlü ve Öğr. Gör. Hüseyin Mete Gündoğdu’nun çalıştırdığı takım, böylelikle futbol’da Türkiye’nin ilk 30 üniversitesi arasına adını yazdırmış oldu. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, futbol takımıyla bir araya gelerek kendilerini başarılarından dolayı tebrik etti. Rektör Beydemir, takıma bahar döneminde oynanacak “Süper Lige Yükselme Play-Off” müsabakalarında başarılar diledi.