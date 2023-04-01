Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir 8 yaş altı çocuklar için 1’inci adım satranç kurslarının başladığını söyledi.

Rektör Beydemir, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 8 yaş altı çocuklar için satranç kurslarının başladığını söyledi. Rektör Beydemir, “Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 8 yaş ve altındaki çocuklara yönelik 1’inci adım satranç kursları bu hafta başladı. Dünya Satranç Federasyonu’nun (FIDE) uluslararası çalıştırıcısı, Türkiye Satranç Federasyonu Baş Antrenörü ve Ulusal Usta olan üniversitemiz personeli Öğr. Gör. Cumhur Babaoğlu tarafından verilen kurslar üniversitemizin kütüphane binasında, çocuklara özel dizayn edilmiş salonda gerçekleştirilmiştir. Satranç kursuna olan yoğun talepten dolayı yıl içerisinde diğer yaş kategorileri ve seviyelerinde yapılması planlanan satranç eğitimleri devam edecektir” dedi.