Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), ’Turuncu Bayrak’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

BŞEÜ, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında oluşturulan "Engelsiz Üniversite" projesi kapsamında ’Turuncu Bayrak’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Üniversitenin senato toplantı odasında gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, birim yetkililerine sertifikaları teslim etti.

Sertifika töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "BŞEÜ’de 17 birimde ‘Mekanda Erişilebilirlik’ kategorisinde ’Turuncu Bayrak’ sahibi oldu. Engelsiz üniversite çalışmaları kapsamında tüm mekanlarımızı öğrencilerimizin yüzde 100 kullanımına açma hedefiyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Üniversitemizin 17 birimi ‘Mekanda Erişilebilirlik’ kategorisinde ’Turuncu Bayrak’ sahibi olurken, kafeteryamız ve Tıp Fakültemiz de ‘Turuncu Bayrak Adayı’ olmaya hak kazandı. Eğitimde Erişilebilirlik kategorisinde verilen ‘Yeşil Bayrak’ ve ’Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik’ kategorisinde verilen ‘Mavi Bayrak’ ödüllerini almak için çalışmalarımız devam etmekte” ifadelerini kullandı.