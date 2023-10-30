Bilecik (İHA) – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sıralaması en çok artan 11’inci üniversite oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını açıklamaya devam ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bu yıl açıklanan sıralamada listedeki yeri 15 basamak yükseldi. Ayrıca Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak için bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale, atıflara ve çeşitli kriterlere dayalı bir sistem kullanan URAP, 15 göstergeye göre üniversiteleri sıralıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin sıralaması ile ilgili, ‘’Makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci oranı, TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak yapılan sıralamada BŞEÜ, sıralaması en çok artan 11’inci üniversite oldu’’ ifadelerini kullandı.