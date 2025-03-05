Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı bir alüminyum fabrikasını ziyaret gerçekleştirerek, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge projeleri gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, fabrikanın Genel Müdür Yardımcısı Pınar Arslan, Ar-Ge Müdürü Harun Can, Üretim Planlama Müdürü Ersoy Öznar, İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Fidan ve Süreç Geliştirme Sorumlusu Kevser Ayvaz’dan fabrika hakkında bilgi aldı. Ardından gerçekleştirilen toplantıda Rektör Kaplancıklı, üniversite ile fabrikası arasında eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Rektör Kaplancıklı, ziyaret sonunda şirket yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.