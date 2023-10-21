Bilecik’te Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel spor etkinlikleri devam ediyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Kamu Spor Oyunları’ etkinliklerine katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, masa tenisi dalında üçüncülük; 3x3 basketbol dalında ise; ikincilik kupasını kazandı.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvalarda BŞEÜ, masa tenisi takımında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Muhammed Benli ile Doç. Dr. Yasin Acar ve Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Erkan Hüseyin Akpınar, mücadele eden isimlerden oldu.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Dr. Salih Mutlu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Birkan Güneş, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi personeli Selçuk Güvenir ve Rektörlük Özel Kalem Müdürü İbrahim Süyen’den oluşan kadroyla mücadele eden 3x3 Basketbol takımı ise turnuvayı 2’inci olarak tamamladı.