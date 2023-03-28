Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Programcılığı öğrencilerini ağırladı.

Öğrencilere önce Bilgi İşlem Toplantı Salonu’nda eğitim verildi. Eğitimde ‘Bilgi işlem neler yapıyor,’ ‘Bilgi güvenliği nedir’, ‘Bilgi güvenliği yönetim sistemleri nelerdir’, ‘Kariyer planlaması en doğru şekilde nasıl yapılır’ gibi sorular cevaplanarak öğrencilere kariyer planlaması hakkında tavsiyeler verildi. Teknik bilgilendirmeler eşliğinde bilgi işlem saha turu gerçekleştirilmiş olup Network ve Veri Merkezi gezildi. Saha turu sonrasında öğrencilerle soru ve cevap etkinliği gerçekleştirilerek öğrencilere bloknot defter ile kalem hediye edildi.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Fidan eğitim sonrası, “Öğrencilerin geleceğe yönelik atacakları adımda onları doğru hedeflere yönlendirmek için bu eğitimi düzenledik. İleride yapacakları mesleğin inceliklerini anlatarak akıllarına takılan sorulara cevaplar bulduk” ifadelerini kullandı.