Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi arasında, bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

Geçtiğimiz gün Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Başkan Muzaffer Tekelioğlu tarafından imzalanan protokolün amacı, bağımlılıklarla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak, bağımlılığa karşı koruma ve önleme faaliyetlerini desteklemek, rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Protokolün kapsamında bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemektedir. Bu çerçevede, BŞEÜ ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi, eğitim seminerleri, farkındalık oluşturma etkinlikleri ve bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirecektir.