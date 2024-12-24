Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan protokol, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından imzalandı.

BŞEÜ Rektörülük binasında imzalanan protokol, üniversite öğrencileri ve müdürlük personellerine; eğitim, iletişim, hukuk, iktisat, medya, sağlık ve bağımlılıkla mücadele alanlarındaki hizmetlerden daha etkin faydalanma imkanları sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca aile içi süreçlerin daha verimli hale getirerek aile yaşam kalitesinin artmasına, kaynakların etkili şekilde yönetilmesine ve karşılaşılabilecek risklere yönelik önlemler alınmasına katkı sağlayacaktır.

Protokol kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Toplum Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aile Eğitim Programı" ve "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" çerçevesinde BŞEÜ, öğrencilerine ’Evlilik Öncesi Eğitimi’, ’Aile Eğitimi ve İletişimi’, ’Hukuk, İktisat’, ’Medya, Sağlık ve Bağımlılıkla Mücadele’ alanlarında uzman mesleki personel tarafından eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik BŞEÜ, tarafından mesleki ve kişisel gelişim odaklı eğitimler düzenlenecek ve taraflar arasında kültürel ve akademik faaliyetlerde iş birliği yapılacaktır.