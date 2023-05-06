Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Anadolu üniversitesinin ev sahipliği yaptığı İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) İç Anadolu Kariyer Fuarı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve 20 paydaş üniversitenin katılımıyla düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarında uzman kişilerin katılımıyla söyleşiler, mülakat simülasyonları ve kültür sanat etkinlikleri düzenlendi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün sürecek olan İKAF’23, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla açıldı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa, BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Ceylan ve Öğr. Gör. Birkan Güneş ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin iş ve staj imkanları konusunda bilgi aldığı, sektöründe lider firmaların sorumluları ile görüşme imkanı bulduğu, mülakat simülasyonlarına katıldığı fuarda workshop görüşmeleri de sağlandı.