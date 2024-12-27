Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayına” ev sahipliği yaptı.

Çalıştaya; Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yaptı. Ardından Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, çalıştayın önemine dair değerlendirmelerde bulundu. BŞEÜ akademisyenleri, öğrenci kulüpleri ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, istişare oturumu ve atölye çalışmaları olmak üzere iki aşamada düzenlendi.

Çalıştay kapsamında, gençlerin görüş ve önerileri doğrultusunda, aşağıdaki başlıklar ele alınırken, Gençlik Politika Belgesi’nin oluşturulmasında gençlerin fikirlerinin alınmasını ve sürece aktif katılımlarını sağlamayı amaçladı.