Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteleri bünyesinde kurulacak olan Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı hakkında bilgi vererek, "Bugün burada temelini atacağımız laboratuvarımızla Tıp Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz ve Fen Fakültemiz gibi deneysel çalışan birimlerimizi bir adım daha ileriye taşımış olacağız" dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteleri bünyesinde kurulacak olan Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı hakkında bilgi vererek, "Bugün burada temelini atacağımız laboratuvarımızla Tıp Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz ve Fen Fakültemiz gibi deneysel çalışan birimlerimizi bir adım daha ileriye taşımış olacağız" dedi.

Osmaneli Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa Hayvan Barınağı ve Hastanesi yanına yapılacak olan Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nın temel atma törenine gerçekleştirildi. Temel atma töreninde konuşan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir “Haziran 2020’de kurduğumuz Tıp Fakültemizin, 2 yıl gibi kısa bir sürede bu seviyeye gelmiş olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bilindiği üzere Sakarya Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizin eğitimlerine geçtiğimiz yıl başlamalarını sağladık. Yaptığımız çalışmalar ve yine ilimizin iş insanlarının desteği ile bu eğitim öğretim döneminde Tıp Fakültesi öğrencilerimizin kendi fakültelerinde eğitimlerine devam etmelerini sağladık. 400 m kapalı alan üzerine inşa edilecek laboratuvarımız, özellikle akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarına ve öğrencilerimizin eğitimlerine büyük katkı sağlayacaktır. 2023 Mart ayı içerisinde hizmete açmayı planladığımız bu tesis, ülkemizin sağlık ihtiyacına yerli ve milli çözümler bulunmasında, AR-GE faaliyetlerimizdeki kalitenin yükselmesinde önemli bir misyon üstlenecektir. Bugün burada temelini atacağımız laboratuvarımızla da özellikle Tıp Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz ve Fen Fakültemiz gibi deneysel çalışan birimlerimizi bir adım daha ileriye taşımış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nın temel atma töreni gerçekleştirildi.